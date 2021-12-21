Tez Tour сообщил о закрытии для туристов всех провинций Таиланда, кроме Пхукета
Таиланд временно закрыл для иностранных туристов все ранее доступные для путешествий провинции, за исключением Пхукета, сообщил «Ведомостям» генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.
«Министерство иностранных дел королевства Таиланд сообщило о временном закрытии регистрации для получения Thailand Pass в рамках схем въезда в страну Test & Go и Sandbox (за исключением "Пхукетской песочницы")», — приводит пресс-служба слова Снеткова.
Программа Test & Go давала возможность полностью вакцинированным жителям 63 стран, в число которых Россия не входит, въезжать в страну с отрицательным ПЦР-тестом с необходимостью повторно сдать тест по прибытии в Таиланд. При этом схема Sandbox на Пхукете продолжает свое действие.
По словам Снеткова, о возможной остановке программы и возобновлении обязательного карантина для всех прибывающих заявил вчера министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул.
«Так как абсолютное большинство русскоговорящих туристов прилетает на отдых по программе “Пхукетской песочницы”, никакого влияния на турпоток из России произошедшие изменения не окажут. Более того, официального подтверждения возвращения обязательного карантина для всех путешественников на данный момент не поступало», — отметил он.
27 августа власти Таиланда разрешили въезд без карантина на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V». В страну также могут попасть туристы, привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Это препараты компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.