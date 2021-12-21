Tez Tour сообщил о закрытии для туристов всех провинций Таиланда, кроме Пхукета

«Так как абсолютное большинство русскоговорящих туристов прилетает на отдых по программе “Пхукетской песочницы”, никакого влияния на турпоток из России произошедшие изменения не окажут. Более того, официального подтверждения возвращения обязательного карантина для всех путешественников на данный момент не поступало», — отметил он.