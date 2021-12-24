Новак допустил сохранение текущих цен на нефть в 2022 году

20 декабря цена февральского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE подешевела более чем на 5,1% — до $69,75 за баррель. Февральский фьючерс марки WTI дешевел на 5,6% — до $66,8 за баррель. Как сообщало агентство Bloomberg, нефть падает на новостях о быстром распространении штамма «омикрон» и связанным с ним рисками новых ограничений. Цены на нефть снижаются также на фоне того, что сенатор от Демократической партии Джо Манчин отклонил экономический план президента США Джо Байдена на $1,75 трлн, пишет агентство. После этого шага экономисты Goldman Sachs снизили свои прогнозы экономического роста в США. В данный момент стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже составляет $75.96 за баррель, а фьючерс на нефть марки WTI — $72.80.