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Бизнес

Новак допустил сохранение текущих цен на нефть в 2022 году

Ведомости

Цена на нефть в районе $75 за баррель является достаточно стабильной и может сохраниться в следующем году, заявил вице-премьер Александр Новак, слова которого передает агентство «Прайм».

«Я бы не стал четко прогнозировать относительно цифр, но в целом, мне кажется, что те текущие уровни, которые мы сегодня видим, а они довольно стабильны — это 75 долларов за баррель плюс-минус идет колебание в одну и другую сторону плюс-минус 10%, — мне кажется, что в следующем году такие параметры могут сохраниться», — сказал вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24».

Многие аналитики, по словам Новака, прогнозируют продолжение роста экономик мира и увеличение спроса. Страны-производители нефти будут наращивать добычу. «Поэтому я не вижу здесь каких-то пока рисков, которые бы привели к серьезным каким-то отклонениям от текущих уровней», — отметил вице-премьер. По его словам, в России рост добычи нефти в 2021 г. ожидается на уровне 2,1% — до 524 млн тонн. В 2022 г. этот показатель вырастет до 540-550 млн тонн.

«Что касается России, то мы ожидаем где-то к маю месяцу выход на те уровни, от которых мы стартовали до сокращения. Таким образом, в следующем году наша отрасль будет добывать больше, чем в 2021 году. Мы ожидаем где-то около 540-550 миллионов тонн», — подчеркнул вице-премьер.

20 декабря цена февральского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE подешевела более чем на 5,1% — до $69,75 за баррель. Февральский фьючерс марки WTI дешевел на 5,6% — до $66,8 за баррель. Как сообщало агентство Bloomberg, нефть падает на новостях о быстром распространении штамма «омикрон» и связанным с ним рисками новых ограничений. Цены на нефть снижаются также на фоне того, что сенатор от Демократической партии Джо Манчин отклонил экономический план президента США Джо Байдена на $1,75 трлн, пишет агентство. После этого шага экономисты Goldman Sachs снизили свои прогнозы экономического роста в США. В данный момент стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже составляет $75.96 за баррель, а фьючерс на нефть марки WTI — $72.80.

В конце ноября Новак заявил, что Россия обеспечена запасами нефти на 30 лет. Российские ресурсы останутся востребованными на мировом рынке в ближайшие годы, несмотря на глобальный энергопереход. Сейчас основным направлением для увеличения экспорта остается Азия, отметил вице-премьер. Так, по его словам, объем экспорта нефти в Китай за последние 10 лет вырос шестикратно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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