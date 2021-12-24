Федун ответил на слова Газизова о предложении купить акции «Спартака»

«Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключен трудовой договор. А то, о чем сейчас говорит Газизов, — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров», — сказал Федун (цитата по ТАСС).