Федун ответил на слова Газизова о предложении купить акции «Спартака»
Владелец и председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что расписка с обещанием передать акции футбольного клуба, о которой заявлял бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов, не имеет юридической силы.
«Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключен трудовой договор. А то, о чем сейчас говорит Газизов, — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров», — сказал Федун (цитата по ТАСС).
Газизов утверждает, что Федун предложил ему акции клуба при найме на работу. «Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение. Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции», — рассказал Газизов «Матч ТВ».
По данным источников телеканала, речь в расписке идет о 10% акций клуба. Кроме того, Федун якобы пообещал Газизову бонус в 1 млн евро на каждый год контракта при условии, если «Спартак» займет место в еврокубках. Сумма иска Газизова с учетом пеней и штрафов составляет 101 млн руб., сообщила юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы клуба.
Газизов проработал в «Спартаке» менее полугода до своего увольнения 8 декабря 2020 г. Тогда в клубе объяснили решение тем, что менеджер не предложил видение стратегического развития, которое бы разделяли его акционеры. Сам Газизов намекал, что в клубе появились «другие люди», которые вмешивались в его управление рабочими процессами.
Ранее, 7 декабря, Верховный суд Башкирии отменил решение нижестоящего суда, который в июне удовлетворил иск Газизова о взыскании задолженности по выходному пособию в размере 400 млн руб. «Спартак», в свою очередь, пытается взыскать с бывшего сотрудника 88 млн руб., которые были переведены ему в качестве первого транша за «золотой парашют». Допсоглашение и право Федуна его заключать стали предметом другого судебного разбирательства — с участием одного из акционеров «Спартака», компании «Капитальные активы».