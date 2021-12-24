Газета
Бизнес

Федун ответил на слова Газизова о предложении купить акции «Спартака»

Ведомости

Владелец и председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что расписка с обещанием передать акции футбольного клуба, о которой заявлял бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов, не имеет юридической силы.

«Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключен трудовой договор. А то, о чем сейчас говорит Газизов, — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров», — сказал Федун (цитата по ТАСС).

Газизов утверждает, что Федун предложил ему акции клуба при найме на работу. «Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение. Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции», — рассказал Газизов «Матч ТВ».

По данным источников телеканала, речь в расписке идет о 10% акций клуба. Кроме того, Федун якобы пообещал Газизову бонус в 1 млн евро на каждый год контракта при условии, если «Спартак» займет место в еврокубках. Сумма иска Газизова с учетом пеней и штрафов составляет 101 млн руб., сообщила юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы клуба.

Газизов проработал в «Спартаке» менее полугода до своего увольнения 8 декабря 2020 г. Тогда в клубе объяснили решение тем, что менеджер не предложил видение стратегического развития, которое бы разделяли его акционеры. Сам Газизов намекал, что в клубе появились «другие люди», которые вмешивались в его управление рабочими процессами.

Ранее, 7 декабря, Верховный суд Башкирии отменил решение нижестоящего суда, который в июне удовлетворил иск Газизова о взыскании задолженности по выходному пособию в размере 400 млн руб. «Спартак», в свою очередь, пытается взыскать с бывшего сотрудника 88 млн руб., которые были переведены ему в качестве первого транша за «золотой парашют». Допсоглашение и право Федуна его заключать стали предметом другого судебного разбирательства — с участием одного из акционеров «Спартака», компании «Капитальные активы».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных