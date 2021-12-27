Ростуризм предложил увеличить выплаты клиентам обанкротившихся турфирм
Существующую в России систему финансовых гарантий туроператоров необходимо реформировать, чтобы клиенты разорившихся турфирм могли получить выплату, покрывающую стоимость бюджетного тура. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
До конца текущего года Ростуризм вынесет на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает реформирование системы финансовых гарантий, рассказала Догузова. Новая система должна обеспечить туристу в случае банкротства туроператора не только вывоз с отдыха, но и гарантированную фиксированную выплату, которая практически полностью покроет стоимость бюджетного тура.
«Ее размер еще определяется, но сейчас мы видим ее в размере 40 000 руб. на человека — столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора», — сказала она в интервью РБК, добавив, что Ростуризм вынесет проект на общественное обсуждение до конца декабря. По ее словам, таким образом Ростуризм хочет защитить в первую очередь людей с невысокими и средними доходами.
Догузова уточнила, что 40 000 руб. — это средняя стоимость пакетного тура на человека на массовое пляжное направление отдыха в России и за рубежом. Если такие выплаты будут закреплены законодательно, семья из четырех человек, купившая в Турцию путевку по системе «все включено» за 150 000-200 000 руб., сможет в случае банкротства турфирмы получить 160 000 руб. компенсации. Сейчас компенсация туристам составляет максимум 5% от стоимости тура.
Для поддержки нового механизма Ростуризм предлагает создать фонд коллективной ответственности, в который туроператоры будут перечислять взнос за каждого туриста, которого отправляют на отдых. По расчетам ведомства, турфирмы должны будут выплачивать в фонд за одного туриста примерно 250 руб. за поездку – именно столько нужно, чтобы объем фонда составил около 5 млрд руб., что позволит гарантированно выплатить туристам по 40 000 руб. в случае банкротства двух-трех операторов.
На тот случай, если банкротство туроператора произойдет до того, как в фонде будет накоплена необходимая сумма, Ростуризм прорабатывает возможность докапитализации его государством в счет дальнейших выплат туроператоров.
В последние годы произошло несколько банкротств туроператоров в России, после которых туристы получали символические компенсации. Так, клиенты разорившегося в 2018 г. «Натали турс» потребовали от «Ингосстраха», где была застрахована финансовая ответственность туроператора на 50 млн руб., компенсации на общую сумму около 1 млрд руб. и получили по 4 руб. 91 коп. на каждые запрошенные 100 руб. Клиенты прекратившего в этом году работу «Музенидис трэвел» получат не более 3000-5000 руб. на человека.