Ростуризм предложил увеличить выплаты клиентам обанкротившихся турфирм

В последние годы произошло несколько банкротств туроператоров в России, после которых туристы получали символические компенсации. Так, клиенты разорившегося в 2018 г. «Натали турс» потребовали от «Ингосстраха», где была застрахована финансовая ответственность туроператора на 50 млн руб., компенсации на общую сумму около 1 млрд руб. и получили по 4 руб. 91 коп. на каждые запрошенные 100 руб. Клиенты прекратившего в этом году работу «Музенидис трэвел» получат не более 3000-5000 руб. на человека.