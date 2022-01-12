«Яндекс» присоединился к антимонопольному делу ФАС против Apple
«Яндекс» и российская ассоциация онлайн-кинотеатров «Интернет-видео» (в нее входят в том числе ivi, Okko и Megogo) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) привлечь их к разбирательству в отношении Apple. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документацию службы. В ФАС сообщили, что ходатайство «Яндекса» уже удовлетворено, просьба сервисов пока находится на рассмотрении.
«Яндекс» и «Интернет-видео» утверждают, что разбирательство затрагивает их права и интересы как разработчиков приложений. Гендиректор ассоциации онлайн-кинотеатров Алексей Бырдин сказал в беседе с газетой, что на кону стоят «десятки и сотни миллионов рублей, уходящих сейчас в карман Apple».
Речь идет об антимонопольном деле, которое ФАС возбудила против американской корпорации в прошлом году. Регулятор предъявил претензии к комиссии, которую компания берет с каждого платежа в своем магазине App Store. Ее размер составляет от 15 до 30%. При этом Apple запрещает разработчикам информировать пользователей в своих приложениях о наличии альтернативных способов оплаты покупок вне App Store. Требования Apple распространяются в том числе на приложения, где можно купить цифровой контент, например фильмы, игры и электронные книги.
ФАС установила, что из-за комиссии в некоторых случаях купить товар или контент дешевле на сайте продавца, чем в магазине Apple. О проблеме ее уведомили пользователи iOS-устройств и сами разработчики приложений.
Apple получила предписание до 30 сентября отозвать запрет разработчикам давать внешние ссылки на альтернативные платежные системы. Компания его не выполнила, после чего против нее и было возбуждено дело. Apple в ответ подала иск в Арбитражный суд.
Если ФАС выиграет дело, Apple грозит оборотный штраф в размере до 2% выручки. Сумма может составить от нескольких сотен миллионов до более 1 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».
Претензии к Apple из-за ограничения информирования пользователей о возможности покупки на внешних ресурсах предъявляют и в других странах. Так, в 2020 г. тяжбу с компанией начала компания Epic Games, разработавшая популярную видеоигру Fortnite. После того как компания добавила в игру функцию оплаты за пределами App Store и Google Play, Apple удалила ее учетную запись из своего магазина.
В сентябре суд в США принял сторону Apple по всем вопросам, кроме одного — компанию все же обязали отозвать запрет разработчикам включать в их приложения внешние ссылки. Epic Games обжаловала решение, но при этом выплатила $6 млн за нарушение правил использования App Store по решению суда.
В декабре прошлого года антимонопольные органы в Нидерландах обязали компанию разрешить альтернативные способы оплаты в своем магазине до 15 января. Если в этот срок требования не будут выполнены, ей грозит штраф до 50 млн евро. В августе в Южной Корее ввели запрет владельцам магазинов приложений требовать использование их же платежных систем.
В марте антимонопольное расследование против Apple из-за политики компании в отношении сторонних платежных систем начал британский регулятор.