«Яндекс» присоединился к антимонопольному делу ФАС против Apple

Речь идет об антимонопольном деле, которое ФАС возбудила против американской корпорации в прошлом году. Регулятор предъявил претензии к комиссии, которую компания берет с каждого платежа в своем магазине App Store. Ее размер составляет от 15 до 30%. При этом Apple запрещает разработчикам информировать пользователей в своих приложениях о наличии альтернативных способов оплаты покупок вне App Store. Требования Apple распространяются в том числе на приложения, где можно купить цифровой контент, например фильмы, игры и электронные книги.