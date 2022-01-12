Минпромторг назвал размер средней наценки российских ритейлеров на базовые товары
Средняя наценка крупных российских ритейлеров на базовые продукты не превышает 15-16%, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
«В целом средняя наценка на товары в торговых сетях составляет не более 15-16%», — сказал Евтухов в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, речь идет о «якорных» товарах, которые пользуются наибольшим спросом среди покупателей. У некоторых товаров наценка может быть выше, однако они не входят в социальную корзину.
Ранее крупные ритейлеры X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель «Чижик» и «Магнит») и «Тандер» («Магнит» и «Дикси») предложили Федеральной антимонопольной службе ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем в 10% до конца текущего года. Сеть алкогольных магазинов «Бристоль» предложила установить ограничение на уровне 10-15%. Так торговые сети отреагировали на предложение службы проработать механизмы «ответственного ценообразования» после того, как в ходе проверок обнаружилось, что они завышали наценки в том числе на социально значимые товары.
В X5 Group рассказали, что наценки будут ограничены на более 20 товарных категорий с 12 января во всех магазинах ритейлера. Каждый месяц будет составляться список конкретных товаров, на которые будут распространяться меры. В «Магните» сообщили, что ограничения коснутся примерно 200 товаров из 25 категорий, в том числе на вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло и гречку.