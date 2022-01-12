Минпромторг назвал размер средней наценки российских ритейлеров на базовые товары

Ранее крупные ритейлеры X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель «Чижик» и «Магнит») и «Тандер» («Магнит» и «Дикси») предложили Федеральной антимонопольной службе ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем в 10% до конца текущего года. Сеть алкогольных магазинов «Бристоль» предложила установить ограничение на уровне 10-15%. Так торговые сети отреагировали на предложение службы проработать механизмы «ответственного ценообразования» после того, как в ходе проверок обнаружилось, что они завышали наценки в том числе на социально значимые товары.