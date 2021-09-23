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ФАС выдало предупреждение «Пятерочке» и «Магниту» из-за высоких цен в Подмосковье

Ведомости

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области выдало предупреждение компаниям «Тандер» («Магнит») и «Агроторг» («Пятерочка») о необходимости прекратить необоснованное завышение цен на продукты в области, говорится на сайте ФАС.

По данным ведомства, сотрудники ФАС обнаружили в магазинах торговых сетей завышенные цены на одни и те же продовольственные товары в зависимости от «занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья». В некоторых муниципальных образованиях, где «Пятерочка» и «Магнит» доминируют на рынке, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины превышала цены на эти товары в других округах более чем на 10%.

ФАС выдала торговым сетям предупреждение, срок его исполнения составляет 10 дней. Если сети не снизят цены, ФАС возбудит уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Магнита» и «Пятерочки» в Рязанской области по признакам установки монопольно высоких цен на овощи в регионе. По результатам проверки служба выяснила, что летом 2021 г. ритейлеры устанавливали наценку на картофель, лук, капусту и морковь более 50%, в ряде случаев – выше 100%.

В пресс-службе X5 Group сообщили ТАСС, что средняя наценка в магазинах «Пятерочка» в Рязанской области на лук составляла 14%, на капусту — 4%, а на картофель и морковь была отрицательной. По мнению компании, подозрения ведомства не отражают реальную ценовую ситуацию в магазинах. Вместе с тем в X5 Group подчеркнули, что заинтересованы в конструктивном диалоге с ФАС и готовы предоставить всю необходимую информацию для проверки. 

Ранее по теме: ФАС возбудила дело из-за цен на овощи в «Магните» и «Пятерочке» в Рязани

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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