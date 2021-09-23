ФАС выдало предупреждение «Пятерочке» и «Магниту» из-за высоких цен в Подмосковье
По данным ведомства, сотрудники ФАС обнаружили в магазинах торговых сетей завышенные цены на одни и те же продовольственные товары в зависимости от «занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья». В некоторых муниципальных образованиях, где «Пятерочка» и «Магнит» доминируют на рынке, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины превышала цены на эти товары в других округах более чем на 10%.
ФАС выдала торговым сетям предупреждение, срок его исполнения составляет 10 дней. Если сети не снизят цены, ФАС возбудит уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Магнита» и «Пятерочки» в Рязанской области по признакам установки монопольно высоких цен на овощи в регионе. По результатам проверки служба выяснила, что летом 2021 г. ритейлеры устанавливали наценку на картофель, лук, капусту и морковь более 50%, в ряде случаев – выше 100%.
В пресс-службе X5 Group сообщили ТАСС, что средняя наценка в магазинах «Пятерочка» в Рязанской области на лук составляла 14%, на капусту — 4%, а на картофель и морковь была отрицательной. По мнению компании, подозрения ведомства не отражают реальную ценовую ситуацию в магазинах. Вместе с тем в X5 Group подчеркнули, что заинтересованы в конструктивном диалоге с ФАС и готовы предоставить всю необходимую информацию для проверки.