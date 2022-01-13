Гендиректором Natura Siberica стал бывший топ-менеджер АФК «Система»
Новым гендиректором группы Natura Siberica стал бывший исполнительный директор АФК «Система» Феликс Либ, сообщили в пресс-службе компании. Советником Либа назначена Ирина Трубникова — первая жена основателя Natura Siberica Андрея Трубникова.
По словам Феликса Либа, руководство компании в ближайшее время планирует оптимизировать бизнес-процессы на производстве и расширять его, а также улучшить показатели оптовых и розничных продаж, развивать R&D, чтобы вывести на рынок новые продукты, и обновить маркетинговую стратегию.
Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев сказал в беседе с «Коммерсантом», что назначение Либа можно расценивать как подтверждение будущего вхождения «Системы» в капитал Natura Siberica. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость возможной сделки в диапазоне $70-100 млн. Он отвел на антикризисную работу в Natura Siberica весь 2022 г., а стадию активного роста прогнозирует в горизонте следующих трех-пяти лет.
«Natura Sibericа – инвестиционно привлекательный бизнес, в котором мы видим большой потенциал. Мы находимся в диалоге со всеми заинтересованными сторонами», — сказал представитель АФК «Система» Сергей Копытов.
Андрей Трубников основал Natura Siberica в 2008 г., в группу входит пять компаний. Она выпускает и продает косметику под брендами Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Organic Kitchen, Planeta Organica и др. Выручка основных юрлиц, «Натура Сиберика» и «Первое решение», в 2020 г. составила 4,4 млрд руб. и 6,6 млрд руб. соответственно.
Трубников умер в январе 2021 г., после чего в компании начался корпоративный и наследственный конфликт. В разделе активов участвовали ее совладелица Ирина Трубникова, третья жена бизнесмена Анастасия и ее дети, сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, а также дочь Елизавета от второго брака. В конце прошлого года стало известно, что наследники готовы договориться о мирном разделе бизнеса, отозвав все ранее поданные иски.
В начале сентября компания объявила о прекращении работы 80 розничных магазинов и остановке производства и продаж товаров под своими брендами. В конце ноября 2021 г. у компании появился новый президент – бывший проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев. Как утверждали источники The Bell, Сергеев может быть связан с АФК «Система».