Гендиректором Natura Siberica стал бывший топ-менеджер АФК «Система»

Трубников умер в январе 2021 г., после чего в компании начался корпоративный и наследственный конфликт. В разделе активов участвовали ее совладелица Ирина Трубникова, третья жена бизнесмена Анастасия и ее дети, сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, а также дочь Елизавета от второго брака. В конце прошлого года стало известно, что наследники готовы договориться о мирном разделе бизнеса, отозвав все ранее поданные иски.