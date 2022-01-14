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Китайский девелопер Evergrande запустил производство своего первого электромобиля

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Один из крупнейших китайских девелоперов, Evergrande, выпустил свой первый электромобиль в рамках переориентации компании на автомобильный бизнес.

Evergrande опубликовал минутный ролик в китайской соцсети Weibo, в котором показан процесс сборки полностью электрического SUV Hengchi 5 на заводе в Тяньцзине. Компания сообщила, что новинка была выпущена с опережением графика — на 12 дней раньше предусмотренного срока.

Дальность пробега электромобиля на одном заряде составляет около 700 км, он обойдется покупателям примерно в $31 450. Как отмечает South China Morning Post, это дешевле, чем модели основных конкурентов Evergrande в Китае — NIO, Xpeng Motors и Li Auto. Hengchi 5 также может заменить компактные SUV с двигателями внутреннего сгорания, такие как Audi Q3 и BMW X1.

Акции автомобильного подразделения компании China Evergrande New Energy Vehicle Group 14 января выросли на 9,83%, подскочив за месяц уже на 50,20%.

В октябре глава и основатель Evergrande Хуэй Ка Янь заявил, что компания намерена сделать автомобильный бизнес основным в течение следующих 10 лет. Компания планирует ежегодно поставлять на рынок 1 млн электромобилей к 2025 г. и 5 млн — к 2035 г. Для сравнения, крупнейший производитель электрокаров Tesla в прошлом году поставил 936 172 автомобилей.

Evergrande является девелопером с наибольшей задолженностью в мире, долговые обязательства компании превышают $300 млрд. Сюда входят около $19 млрд по облигациям международных займов, которые рейтинговые агентства объявили дефолтными в декабре из-за того, как компания просрочила выплату двух купонных платежей после истечения льготного периода. 

Власти Китая потребовали от Хуэй Ка Яня расплатиться по долгам из собственных средств. В ноябре основатель компании погасил ее долги на $1,1 млрд. Для этого он распродал часть своих активов, включая элитную недвижимость и произведения искусства. В декабре агентство Reuters сообщило, что китайские власти начали проверку активов предпринимателя и его копании, чтобы выяснить, нужна ли застройщику помощь от государства.

До этого в Evergrande был создан комитет по управлению рисками, в состав которого вошли представители нескольких китайских госкомпаний, чтобы взаимодействовать со своими кредиторами. Накануне держатели облигаций девелопера согласились предоставить ему отсрочку платежей на общую сумму $707,5 млн. Evergrande должна была выплатить купоны и погасить облигации 8 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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