Китайский девелопер Evergrande запустил производство своего первого электромобиля

Власти Китая потребовали от Хуэй Ка Яня расплатиться по долгам из собственных средств. В ноябре основатель компании погасил ее долги на $1,1 млрд. Для этого он распродал часть своих активов, включая элитную недвижимость и произведения искусства. В декабре агентство Reuters сообщило, что китайские власти начали проверку активов предпринимателя и его копании, чтобы выяснить, нужна ли застройщику помощь от государства.