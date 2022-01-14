Китайский девелопер Evergrande запустил производство своего первого электромобиля
Один из крупнейших китайских девелоперов, Evergrande, выпустил свой первый электромобиль в рамках переориентации компании на автомобильный бизнес.
Evergrande опубликовал минутный ролик в китайской соцсети Weibo, в котором показан процесс сборки полностью электрического SUV Hengchi 5 на заводе в Тяньцзине. Компания сообщила, что новинка была выпущена с опережением графика — на 12 дней раньше предусмотренного срока.
Дальность пробега электромобиля на одном заряде составляет около 700 км, он обойдется покупателям примерно в $31 450. Как отмечает South China Morning Post, это дешевле, чем модели основных конкурентов Evergrande в Китае — NIO, Xpeng Motors и Li Auto. Hengchi 5 также может заменить компактные SUV с двигателями внутреннего сгорания, такие как Audi Q3 и BMW X1.
Акции автомобильного подразделения компании China Evergrande New Energy Vehicle Group 14 января выросли на 9,83%, подскочив за месяц уже на 50,20%.
В октябре глава и основатель Evergrande Хуэй Ка Янь заявил, что компания намерена сделать автомобильный бизнес основным в течение следующих 10 лет. Компания планирует ежегодно поставлять на рынок 1 млн электромобилей к 2025 г. и 5 млн — к 2035 г. Для сравнения, крупнейший производитель электрокаров Tesla в прошлом году поставил 936 172 автомобилей.
Evergrande является девелопером с наибольшей задолженностью в мире, долговые обязательства компании превышают $300 млрд. Сюда входят около $19 млрд по облигациям международных займов, которые рейтинговые агентства объявили дефолтными в декабре из-за того, как компания просрочила выплату двух купонных платежей после истечения льготного периода.
Власти Китая потребовали от Хуэй Ка Яня расплатиться по долгам из собственных средств. В ноябре основатель компании погасил ее долги на $1,1 млрд. Для этого он распродал часть своих активов, включая элитную недвижимость и произведения искусства. В декабре агентство Reuters сообщило, что китайские власти начали проверку активов предпринимателя и его копании, чтобы выяснить, нужна ли застройщику помощь от государства.
До этого в Evergrande был создан комитет по управлению рисками, в состав которого вошли представители нескольких китайских госкомпаний, чтобы взаимодействовать со своими кредиторами. Накануне держатели облигаций девелопера согласились предоставить ему отсрочку платежей на общую сумму $707,5 млн. Evergrande должна была выплатить купоны и погасить облигации 8 января.