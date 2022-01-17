В ВТБ сообщили о планах перевести до 70% работников на удаленку

В дополнение к этому руководителям структурных подразделений рекомендовано по возможности увеличить число подчиненных сотрудников, работающих удаленно, до 70%. В пресс-службе также отметили, что обязательное ПЦР-тестирование теперь будет проводиться на еженедельной основе для всех работающих в офисах головной организации банка, также сохранятся ограничения на очные встречи и командировки.