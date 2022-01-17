В ВТБ сообщили о планах перевести до 70% работников на удаленку
«На фоне сложной эпидемиологической ситуации и интенсивного распространения нового штамма коронавируса в мире руководство банка приняло решение о сохранении удаленного режима работы для не менее 50% от фактической численности сотрудников головной организации банка», — говорится в сообщении. В таком режиме банк работает с осени 2021 г.
В дополнение к этому руководителям структурных подразделений рекомендовано по возможности увеличить число подчиненных сотрудников, работающих удаленно, до 70%. В пресс-службе также отметили, что обязательное ПЦР-тестирование теперь будет проводиться на еженедельной основе для всех работающих в офисах головной организации банка, также сохранятся ограничения на очные встречи и командировки.
С 17 января половина сотрудников Сбербанка перейдет на удаленный режим работы по аналогичным причинам — из-за роста заболеваемости новым омикрон-штаммом коронавируса. Эту информацию сообщил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Сотрудники Сбербанка ранее уже переходили на удаленный режим работы. Так, в октябре 2020 г. в пресс-службе компании сообщали о планах перевести на удаленку до 70% офисных сотрудников в регионах с высокой динамикой уровня заболеваемости COVID-19.
Группа исследователей Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) составила прогнозы, согласно которым к февралю количество выявляемых в сутки случаев коронавируса может достичь в России 65 000. 12 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране не удастся избежать роста заболеваемости COVID-19 на фоне распространения штамма омикрон. Этот вариант вируса обнаружили на юге Африки в начале ноября прошлого года.
Оказалось, что штамм содержит 32 мутации — больше, чем все предыдущие. За счет этого он более заразен, однако реже вызывает тяжелое течение заболевания, отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова. О резком росте заболеваемости и ухудшении эпидемиологической ситуации также предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин, который заявлял, что омикрон становится доминирующим штаммом в Москве.