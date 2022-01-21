Обувной ритейлер OR Group назвал причины технического дефолта по облигациям
Причиной технического дефолта по одному выпуску облигаций обувного ритейлера OR Group (до июня 2021 г. — «Обувь России») является «непростая ситуация на рынке облигаций и большие объемы платежей по другим облигационным выпускам». Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Текущая непростая ситуация на рынке облигаций и большие объемы платежей по другим облигационным выпускам, которые пришлись на осень-зиму 2021 года, не позволили группе в срок собрать необходимые денежные средства для гашения номинальной стоимости БО-07», — отмечается в сообщении.
В компании отметили, что облигационный рынок «находится под давлением»: это влияет на большинство эмитентов и не позволяет компании привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска.
20 января ритейлер не погасил в срок облигации выпуска БО-07 на сумму 592 млн руб., допустив таким образом технический дефолт. При этом компания выплатила последний, 20-й купон по данному выпуску на общую сумму 14,8 млн руб.
Помимо выпуска БО-07 у OR Group в обращении еще шесть выпусков биржевых облигаций на общую сумму 4,7 млрд руб. Последние два выпуска на 200 млн руб. были произведены в декабре прошлого года. В 2022 г. компании предстоит погасить еще один выпуск облигаций на 1,5 млрд руб. со ставкой купона в 12%.
30 декабря рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности OR Group до уровня ruBB- (умеренно низкий уровень кредитоспособности, присутствует риск к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры). Понижение уровня рейтинга связано с ухудшением ликвидности на фоне высоких показателей долговой нагрузки, указывало агентство. «Оценка прогнозной ликвидности группы существенно ухудшилась из-за роста краткосрочной части долга, который в большей степени представлен началом амортизации облигационного выпуска 001Р-01 и погашением выпуска БО-07, на фоне более низкого операционного потока, чем ожидалось ранее», — сообщало агентство.
За первое полугодие 2021 г. выручка компании выросла на 7,1% до 4,4 млрд руб., прибыль — 223 млн руб. по сравнению с убытком в 342 млн руб. годом ранее. Однако соотношение чистого долга компании к EBITDA увеличилось до 4,56х по сравнению с 4,24х годом ранее.
OR Group— российская обувная сеть со штаб-квартирой в Новосибирске. Группа занимается розничной и оптовой торговлей обувью и одеждой под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra, «Пешеход», S-TEP, All.Go и Snow Guard, франчайзингом и производством обуви на фабрике в Новосибирске. На 30 июня 2021 г. сеть OR Group насчитывала 809 магазинов в 319 городах России (за год их число уменьшилось на 50 штук). Основной владелец (50%) и гендиректор «Обуви России» — Антон Титов, остальные 50% акционерного капитала компании находятся в свободном обращении.