«Молдовагаз» хочет поднять внутренние тарифы на газ на 45%
Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» запросило у национального регулятора в сфере энергетики разрешение повысить средний размер внутреннего тарифа на природный газ на 45%, с $511 до $743 за тысячу кубометров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, в «Молдовагазе» назвали значительное повышение закупочных цен. Как отмечается в сообщении, это решение позволит компании выполнить контрактные платежные обязательства по поставкам газа перед «Газпромом». Конечное значение тарифа регулятор (Национальное агентство по регулированию в энергетике) утвердит в ходе открытого заседания. Если запрос компании будет удовлетворен, тарифы могут повысить задним числом, с 1 января.
Накануне «Молдовагаз» погасил текущую задолженность перед «Газпромом» в размере $63 млн за поставки в первой половине января. Последний транш составил $34 млн. Это произошло после того, как в Молдавии был введен режим ЧП сроком на 60 дней из-за угрозы российского холдинга приостановить подачу газа с 21 января.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. В рамках соглашения «Молдовагаз» обязался до 20-го числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.
Как объяснял глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, проблемы с выплатами в январе были вызваны несвоевременной корректировкой тарифов в республике. Так, в этом месяце компания покупала российский газ по $647 за 1 тыс. куб. м, а продавала потребителям, в том числе промышленным, по $430 за тысячу кубометров. В ноябре цена топлива для «Молдовагаза» составляла $450 за тысячу кубометров, а в декабре — $550.
Во второй половине ноября «Газпрома» также пригрозил отключением газа в связи с просрочкой по платежам. Тогда задолженность в $75 млн образовалась в результате кассового разрыва: «Молдовагаз» покупал газ в октябре по $790, а потребители платили по старому тарифу в $150.