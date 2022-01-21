«Молдовагаз» хочет поднять внутренние тарифы на газ на 45%

Как объяснял глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, проблемы с выплатами в январе были вызваны несвоевременной корректировкой тарифов в республике. Так, в этом месяце компания покупала российский газ по $647 за 1 тыс. куб. м, а продавала потребителям, в том числе промышленным, по $430 за тысячу кубометров. В ноябре цена топлива для «Молдовагаза» составляла $450 за тысячу кубометров, а в декабре — $550.