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Бизнес

Онлайн-ритейлеры предупредили о возможных закрытиях из-за внесудебной блокировки сайтов

Ведомости

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) попросили правительство привлечь представителей отрасли к обсуждению законопроектов, которые ужесточают регулирование онлайн-торговли. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциаций премьер-министру Михаилу Мишустину.

АКИТ и РАЭК предупреждают, что принятие законопроектов может привести к массовому закрытию компаний интернет-торговли, оборот которой в прошлом году достиг 3,1 трлн руб.

Речь идет о двух инициативах: первая была внесена на рассмотрение Госдумы в июне прошлого года, она предполагает досудебную блокировку сайтов, предлагающих биологически активные добавки, распространение которых в России ограничено или запрещено. Поправки предлагается внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Второй законопроект был внесен в декабре. Он вводит аналогичные меры в отношении всех категорий товаров и услуг, производство или реализация которых не соответствуют требованиям российского законодательства. При этом владельцы сайтов могут избежать блокировки, самостоятельно удалив информацию в течение 48 часов после получения предупреждения.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, количество выявляемых нарушений не соответствует масштабу предлагаемых мер. Так, в 2021 г. на 2,6 млрд заказов было выявлено всего около 7000 нарушений (0,0003% от всех заказов).

Онлайн-ритейлер Wildberries также считает, что законопроекты нужно доработать. В компании заявили, что блокировка всего сайта, а не конкретной страницы с несертифицированным товаром, является избыточной мерой. В «Яндексе» подчеркнули, что введение досудебной блокировки сайтов может отразиться на работе десятков тысяч предпринимателей, продающих товары на маркетплейсах. Ozon заявил о необходимости рассмотреть альтернативные механизмы борьбы с несертифицированной продукцией, включая систему маркировки.

Представитель соавтора первого законопроекта Сергея Неверова заявил в беседе с «Коммерсантом», что в его законопроекте речь идет только о БАДах. Он добавил, что также была проработана возможность блокировки отдельных страниц, а не всего сайта и учтено предложение Минцифры вывести из-под действия законопроекта социальные сети. Автор второй инициативы Сергей Леонов заявил, что пока не получал предложений по ее обсуждению и доработке, но он готов к диалогу с бизнесом на площадке Госдумы.

Ранее по теме: В Госдуме выступили против досудебной блокировки сайтов с БАДами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных