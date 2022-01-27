Онлайн-ритейлеры предупредили о возможных закрытиях из-за внесудебной блокировки сайтов

Представитель соавтора первого законопроекта Сергея Неверова заявил в беседе с «Коммерсантом», что в его законопроекте речь идет только о БАДах. Он добавил, что также была проработана возможность блокировки отдельных страниц, а не всего сайта и учтено предложение Минцифры вывести из-под действия законопроекта социальные сети. Автор второй инициативы Сергей Леонов заявил, что пока не получал предложений по ее обсуждению и доработке, но он готов к диалогу с бизнесом на площадке Госдумы.