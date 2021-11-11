В Госдуме выступили против досудебной блокировки сайтов с БАДами
Предложение о внесудебной блокировке занимающихся продажей биоактивных добавок сайтов избыточно и не согласуется с действующем законодательством, сообщил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на заседании комитета. По итогам заседания депутаты поддержали предложение о такой поправке во внесенный летом законопроект.
«До сих пор, пока распространение БАДов не является чем-либо запрещенным, осуществлять им внесудебную блокировку нам кажется очень странным, такова позиция комитета», — отметил на заседании Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что в ряде случаев может иметь место недобросовестная реклама, когда БАДы «выдаются за чудодейственные лекарства», но за такими нарушениями в России следит ФАС. «Мы с вами не понаслышке знаем, насколько болезненно общество воспринимает любую попытку ограничения своих прав», — добавил он.
В июне депутаты Сергей Неверов и Александр Петров внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось блокировать в досудебном порядке страницы сайтов с продажей тех БАДов, распространение которых в России ограничено или запрещено.
В заключении комитета блокировка доступа к сайтам названа «крайней мерой, которая применяется в борьбе с критическими, наиболее серьезными нарушениями законодательства РФ». «Ограничение доступа к сайту компаний, основным видом деятельности которых является интернет-торговля, содержательно является аналогом административного приостановления деятельности, которое осуществляется судом», — отмечается в заключении комитета по информполитике на законопроект. В документе предлагается провести «дополнительную оценку общественной опасности» рекламы и продажи БАДов в интернете, «поскольку предлагаемое законопроектом регулирование может привести к необоснованным ограничениям деятельности целой отрасли».
В то же время, проблема в дистанционной продаже БАДов и их рекламе есть, соглашаются депутаты. Несмотря на наличие подписей в такой рекламе о том, что они не являются лекарственными средствами, многие потребители, особенно пенсионеры, верят в лекарственные свойства и тратят значительные для них суммы на покупку этих средств, а после обращаются к правоохранителям с тем, что их ввели в заблуждение, отметил на заседании депутат Госдумы Олег Матвейчев. Возможно, стоит поработать с изменениями требований к такой рекламе, обязать делать более заметными предупреждения о том, что та или иная пищевая добавка не является лекарственным средством, предположил депутат Евгений Попов.