В Госдуме выступили против досудебной блокировки сайтов с БАДами

В то же время, проблема в дистанционной продаже БАДов и их рекламе есть, соглашаются депутаты. Несмотря на наличие подписей в такой рекламе о том, что они не являются лекарственными средствами, многие потребители, особенно пенсионеры, верят в лекарственные свойства и тратят значительные для них суммы на покупку этих средств, а после обращаются к правоохранителям с тем, что их ввели в заблуждение, отметил на заседании депутат Госдумы Олег Матвейчев. Возможно, стоит поработать с изменениями требований к такой рекламе, обязать делать более заметными предупреждения о том, что та или иная пищевая добавка не является лекарственным средством, предположил депутат Евгений Попов.