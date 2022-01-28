Прибыль LVMH за 2021 год выросла более чем вдвое

Выручка LVMH выросла на 44% до 64,2 млрд евро против 44,7 млрд евро в 2020 г. Относительно доковидного 2019 г. прибыль повысилась на 49%, а выручка — на 20%, говорится в отчетности. По словам президента и CEO группы компаний LVMH Бернара Арно, она постепенно восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.