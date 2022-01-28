Прибыль LVMH за 2021 год выросла более чем вдвое
Прибыль крупнейшего в мире производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) за 2021 г. выросла на 107% относительно 2020 г. и составила почти 17,2 млрд евро против 8,3 млрд евро годом ранее, следует из отчетности компании. Маржа операционной прибыли увеличилась за год на 8 п. п., достигнув 26,7%.
Выручка LVMH выросла на 44% до 64,2 млрд евро против 44,7 млрд евро в 2020 г. Относительно доковидного 2019 г. прибыль повысилась на 49%, а выручка — на 20%, говорится в отчетности. По словам президента и CEO группы компаний LVMH Бернара Арно, она постепенно восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Свободный денежный поток LVMH увеличился на 121% в годовом выражении и составил 13,5 млрд евро. В то же время повысился и чистый финансовый долг производителя: он достиг 9,6 млрд евро, что на 127% превышает значение 2020 г.
Наибольший рост выручки компании зафиксирован в сегменте часов и ювелирных изделий — на 167% до почти 9 млрд евро после 3,4 млрд евро годом ранее. Это обусловлено завершением сделки по приобретению американской ювелирной компании Tiffany, пояснили в LVMH. На нее группа потратила $15,8 млрд, писали «Ведомости».
Наибольший объем выручки — 30,9 млрд руб. — производитель получил благодаря сегменту модной одежды и изделий из кожи. Показатель увеличился на 46% год к году.
За счет продажи парфюмерии и косметики LVMH получила выручку 6,6 млрд евро (+26%), вин и прочих спиртных напитков — почти 6 млрд евро (+26%). Выручка сетевых розничных магазинов группы увеличилась на 16% в годовом выражении и достигла почти 11,8 млрд евро. Однако относительно 2019 г. зафиксировано падение на 18%.
LVMH является крупнейшим в мире производителем товаров класса люкс. В группу входят 75 брендов из шести разных категорий. Речь идет в том числе о Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Kenzo, Sephora, Christian Dior, Guerlain, Hublot, Tiffany & Co и др.
По данным Forbes Real-time, глава группы LVMH Бернар Арно является вторым самым богатым человеком в мире после основателя Tesla Илона Маска. Состояние бизнесмена оценивается в $190,4 млрд.