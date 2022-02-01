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В Краснодарском крае открыли новое месторождение нефти

Ведомости

Дочернее предприятие «Газпрома» «Газпром добыча Краснодар» открыло новое месторождение нефти — Западно-Варавенское — в Славянском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба компании.

«Результаты испытания скважины после окончания бурения свидетельствуют о наличии углеводородов в залежи. Мы уверенно можем говорить об открытии нового месторождения нефти на Кубани — Западно-Варавенского», — заявил генеральный директор «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.

Отмечается, что в результате бурения получен промышленный приток нефти дебитом 17 куб. м в сутки. Общий объем запасов нефти на месторождении оценивается в 439 000 т, а растворенного газа — в 86 млн куб. м.

Последний раз «Газпром добыча Краснодар» открывала новое месторождение в 2003 г., напомнил Захаров. Оно получило название Песчаное и вместе с Восточно-Прибрежным, Прибрежным и прочими вошло в состав лицензионного участка Прибрежно-Новотитаровский.

«Газпром добыча Краснодар» намерена продолжить разведку Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка. Захаров отметил, что Кубань является «зрелым» регионом с точки зрения добычи углеводородов, поэтому открытие нового месторождения — «значимое событие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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