В Краснодарском крае открыли новое месторождение нефти
«Результаты испытания скважины после окончания бурения свидетельствуют о наличии углеводородов в залежи. Мы уверенно можем говорить об открытии нового месторождения нефти на Кубани — Западно-Варавенского», — заявил генеральный директор «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.
Отмечается, что в результате бурения получен промышленный приток нефти дебитом 17 куб. м в сутки. Общий объем запасов нефти на месторождении оценивается в 439 000 т, а растворенного газа — в 86 млн куб. м.
Последний раз «Газпром добыча Краснодар» открывала новое месторождение в 2003 г., напомнил Захаров. Оно получило название Песчаное и вместе с Восточно-Прибрежным, Прибрежным и прочими вошло в состав лицензионного участка Прибрежно-Новотитаровский.
«Газпром добыча Краснодар» намерена продолжить разведку Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка. Захаров отметил, что Кубань является «зрелым» регионом с точки зрения добычи углеводородов, поэтому открытие нового месторождения — «значимое событие».