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Бизнес

США рассказали о проработке вариантов замещения российского газа в Европе

Ведомости

США обсуждают с партнерами планы по замещению поставок российского газа в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнерами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать, и каким образом мы можем увеличить запасы для удовлетворения их потребностей», — заявила Псаки (цитата по «РИА Новости»). Таким образом она ответила на просьбу прокомментировать сообщения о возможности компенсации Катаром объемов газа в случае снижения поставок из России.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по газу с США, а также Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия решит сократить или прекратить поставки. «Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу», — подчеркивал он.

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники также назвало страны, в которых ЕС ищет альтернативу российскому газу. Ими оказались Китай, Южная Корея, Индия и некоторые африканские страны. Кроме того, Вашингтон обратился к Катару, Нигерии, Египту, Ливии и алжирским газодобывающим компаниям с просьбой увеличить добычу в случае начала боевых действий на Украины. Усилия США координировал старший советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн, добавили в агентстве.

Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по «вторжению» на Украину. В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: Псаки отказалась называть «неизбежным» вторжение России на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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