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Uber рассмотрит возможность приема платежей в криптовалюте

Ведомости

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания рассмотрит возможность приема платежей в криптовалюте за поездки. Об этом он рассказал в интервью CNBC. 

«Точно так же, как мы принимаем все виды местной валюты, мы будем рассматривать криптовалюту или биткойн с точки зрения валюты для транзакций[…] Это хорошо для бизнеса. Это хорошо для наших водителей и пассажиров. Это мы обязательно рассмотрим, и если там будет польза, и если там будет такая потребность, то сделаем», — сказал Хосровшахи.

При этом, по его словам, Uber не будет принимать криптовалюту «просто так» или ради собственной рекламы.

Глава компании также сообщил, что Uber рассматривал покупку биткойнов в качестве краткосрочных инвестиций, но быстро отказался от этой идеи.

«Мы собираемся сохранить наши деньги в безопасности. Мы не занимаемся спекуляциями», — отметил Хосровшахи.

В конце 2021 г. Mastercard объявила об интеграции криптовалютных платежей. Для этого компания заключила партнерство с криптовалютной платформой Bakkt.

Ранее по теме: Mastercard вводит платежи в криптовалюте в сотрудничестве с Bakkt

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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