Uber рассмотрит возможность приема платежей в криптовалюте
Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания рассмотрит возможность приема платежей в криптовалюте за поездки. Об этом он рассказал в интервью CNBC.
«Точно так же, как мы принимаем все виды местной валюты, мы будем рассматривать криптовалюту или биткойн с точки зрения валюты для транзакций[…] Это хорошо для бизнеса. Это хорошо для наших водителей и пассажиров. Это мы обязательно рассмотрим, и если там будет польза, и если там будет такая потребность, то сделаем», — сказал Хосровшахи.
При этом, по его словам, Uber не будет принимать криптовалюту «просто так» или ради собственной рекламы.
Глава компании также сообщил, что Uber рассматривал покупку биткойнов в качестве краткосрочных инвестиций, но быстро отказался от этой идеи.
«Мы собираемся сохранить наши деньги в безопасности. Мы не занимаемся спекуляциями», — отметил Хосровшахи.
В конце 2021 г. Mastercard объявила об интеграции криптовалютных платежей. Для этого компания заключила партнерство с криптовалютной платформой Bakkt.