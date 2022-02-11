Uber рассмотрит возможность приема платежей в криптовалюте

«Точно так же, как мы принимаем все виды местной валюты, мы будем рассматривать криптовалюту или биткойн с точки зрения валюты для транзакций[…] Это хорошо для бизнеса. Это хорошо для наших водителей и пассажиров. Это мы обязательно рассмотрим, и если там будет польза, и если там будет такая потребность, то сделаем», — сказал Хосровшахи.