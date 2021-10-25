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Mastercard вводит платежи в криптовалюте в сотрудничестве с Bakkt

Ведомости

Платежная система Mastercard добавит в свои продукты поддержку платежей в криптовалюте. Об этом компания сообщила в пресс-релизе 25 октября.

Партнеры Mastercard, в том числе банки, ритейлеры и финтех-компании, в ближайшее время получат доступ к торговле криптовалютой. Клиенты компании смогу покупать, продавать и хранить цифровые активы, используя кошелек, созданный на основе Bakkt. Выпуск фирменных криптовалютных дебетовых и кредитных карт также будет упрощен. 

Mastercard анонсировала введение программ лояльности, с помощью которых партнеры сети будут награждать своих клиентов за различные достижения бонусами, которые можно будет обменять на криптовалюту.

Акции Bakkt на Нью-Йоркской фондовой бирже на новостях взлетели на 184% — до $26 за бумагу по состоянию на 21:20 мск. В сентябре платформа объявила о сотрудничестве с Google, чтобы позволить пользователям приобретать товары и услуги за биткоины и другие криптовалюты через кошелек и платежную систему Google Pay.

В сентябре Mastercard договорилась о покупке сервиса CipherTrace, который отслеживает и анализирует подозрительные криптовалютные транзакции. В июле 2020 г. платежная сеть начала выдавать клиентам карты с возможностью совершения криптовалютных транзакций.

Ранее по теме: Mastercard начнет работать с криптовалютой в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных