Mastercard вводит платежи в криптовалюте в сотрудничестве с Bakkt

Акции Bakkt на Нью-Йоркской фондовой бирже на новостях взлетели на 184% — до $26 за бумагу по состоянию на 21:20 мск. В сентябре платформа объявила о сотрудничестве с Google, чтобы позволить пользователям приобретать товары и услуги за биткоины и другие криптовалюты через кошелек и платежную систему Google Pay.