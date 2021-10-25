Mastercard вводит платежи в криптовалюте в сотрудничестве с Bakkt
Платежная система Mastercard добавит в свои продукты поддержку платежей в криптовалюте. Об этом компания сообщила в пресс-релизе 25 октября.
Партнеры Mastercard, в том числе банки, ритейлеры и финтех-компании, в ближайшее время получат доступ к торговле криптовалютой. Клиенты компании смогу покупать, продавать и хранить цифровые активы, используя кошелек, созданный на основе Bakkt. Выпуск фирменных криптовалютных дебетовых и кредитных карт также будет упрощен.
Mastercard анонсировала введение программ лояльности, с помощью которых партнеры сети будут награждать своих клиентов за различные достижения бонусами, которые можно будет обменять на криптовалюту.
Акции Bakkt на Нью-Йоркской фондовой бирже на новостях взлетели на 184% — до $26 за бумагу по состоянию на 21:20 мск. В сентябре платформа объявила о сотрудничестве с Google, чтобы позволить пользователям приобретать товары и услуги за биткоины и другие криптовалюты через кошелек и платежную систему Google Pay.
В сентябре Mastercard договорилась о покупке сервиса CipherTrace, который отслеживает и анализирует подозрительные криптовалютные транзакции. В июле 2020 г. платежная сеть начала выдавать клиентам карты с возможностью совершения криптовалютных транзакций.