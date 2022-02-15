Швейцарский трейдер Glencore объявил о продаже своей доли в «Русснефти»

Отмечается, что соглашение о продаже доли в «Русснефти» было достигнуто в декабре прошлого года. Завершение сделки зависит от получения ряда регуляторных одобрений и ожидается в первом полугодии 2022 г. Ее параметры в отчете не приводятся.