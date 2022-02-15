Газета
Бизнес

Швейцарский трейдер Glencore объявил о продаже своей доли в «Русснефти»

Ведомости

Швейцарский трейдер Glencore, стоявший у истоков «Русснефти», договорился о продаже своей доли в 23,46% в компании. Об этом говорится в отчете о результатах деятельности Glencore за 2021 г., опубликованном 15 февраля.

Отмечается, что соглашение о продаже доли в «Русснефти» было достигнуто в декабре прошлого года. Завершение сделки зависит от получения ряда регуляторных одобрений и ожидается в первом полугодии 2022 г. Ее параметры в отчете не приводятся.

Инвестиции трейдера в «Русснефть» (выраженные в кредитах, выданных компании) в 2021 г. уменьшились более чем в шесть раз, с $309 до $50 млн, следует из документа.

В начале 2000-х гг. Glencore помогала Михаилу Гуцериеву создавать «Русснефть», предоставляя кредиты под залог акций добывающих предприятий. Трейдеру принадлежало в разное время от 40 до 49% акций в «дочках» «Русснефти». Glencore ранее также оказывал поддержку «Русснефти» посредством долгосрочных авансовых платежей за будущие поставки нефти.

В июне прошлого года Михаил Гуцериев, крупнейший акционер компании, попал в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Швейцарии за поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Из-за санкций он решил выйти из состава совета директоров «Русснефти», в котором был председателем, а свою долю в компании (37,15% обыкновенных акций) передал брату Саит-Саламу Гуцериеву.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных