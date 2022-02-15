Швейцарский трейдер Glencore объявил о продаже своей доли в «Русснефти»
Швейцарский трейдер Glencore, стоявший у истоков «Русснефти», договорился о продаже своей доли в 23,46% в компании. Об этом говорится в отчете о результатах деятельности Glencore за 2021 г., опубликованном 15 февраля.
Отмечается, что соглашение о продаже доли в «Русснефти» было достигнуто в декабре прошлого года. Завершение сделки зависит от получения ряда регуляторных одобрений и ожидается в первом полугодии 2022 г. Ее параметры в отчете не приводятся.
Инвестиции трейдера в «Русснефть» (выраженные в кредитах, выданных компании) в 2021 г. уменьшились более чем в шесть раз, с $309 до $50 млн, следует из документа.
В начале 2000-х гг. Glencore помогала Михаилу Гуцериеву создавать «Русснефть», предоставляя кредиты под залог акций добывающих предприятий. Трейдеру принадлежало в разное время от 40 до 49% акций в «дочках» «Русснефти». Glencore ранее также оказывал поддержку «Русснефти» посредством долгосрочных авансовых платежей за будущие поставки нефти.
В июне прошлого года Михаил Гуцериев, крупнейший акционер компании, попал в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Швейцарии за поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Из-за санкций он решил выйти из состава совета директоров «Русснефти», в котором был председателем, а свою долю в компании (37,15% обыкновенных акций) передал брату Саит-Саламу Гуцериеву.