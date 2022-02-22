Цены на газ в Европе поднялись выше $900 за тысячу кубометров

Рост цен на энергоносители наблюдается на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин накануне подписал с лидерами ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в республиках российскими вооруженными силами. США в ответ ввели санкции против России, предусматривающие запрет на экспорт и продажу товаров, а также запрет на финансовую деятельность в ДНР и ЛНР. Евросоюз и Великобритания анонсировали собственные санкции.