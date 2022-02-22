Цены на газ в Европе поднялись выше $900 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе во вторник, 22 февраля, росли более чем на 10% на фоне ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена мартовского фьючерса на нидерландском хабе TTF на открытии торгов составила $934,7 за 1000 куб. м, или 80 евро за МВт/ч, что на 10,2% выше расчетной цены понедельника. К 10:22 мск рост немного скорректировался до $918 за тысячу кубометров (+8,2%).
Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent достигла $97,6 за баррель (+2,3%), превысив отметку $97/баррель впервые с сентября 2014 г., фьючерсы на нефть WTI дорожают на 3,65% до $93,5/баррель.
Рост цен на энергоносители наблюдается на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин накануне подписал с лидерами ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в республиках российскими вооруженными силами. США в ответ ввели санкции против России, предусматривающие запрет на экспорт и продажу товаров, а также запрет на финансовую деятельность в ДНР и ЛНР. Евросоюз и Великобритания анонсировали собственные санкции.