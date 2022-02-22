Газета
Бизнес

Цены на газ в Европе поднялись выше $900 за тысячу кубометров

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе во вторник, 22 февраля, росли более чем на 10% на фоне ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на нидерландском хабе TTF на открытии торгов составила $934,7 за 1000 куб. м, или 80 евро за МВт/ч, что на 10,2% выше расчетной цены понедельника. К 10:22 мск рост немного скорректировался до $918 за тысячу кубометров (+8,2%).

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent достигла $97,6 за баррель (+2,3%), превысив отметку $97/баррель впервые с сентября 2014 г., фьючерсы на нефть WTI дорожают на 3,65% до $93,5/баррель.

Рост цен на энергоносители наблюдается на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин накануне подписал с лидерами ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в республиках российскими вооруженными силами. США в ответ ввели санкции против России, предусматривающие запрет на экспорт и продажу товаров, а также запрет на финансовую деятельность в ДНР и ЛНР. Евросоюз и Великобритания анонсировали собственные санкции.

Ранее по теме: Велики ли экономические риски от признания ДНР и ЛНР

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных