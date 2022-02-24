Оператор может потребовать компенсацию при срыве запуска «Северного потока — 2»
Оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может потребовать компенсацию, если газопровод не будет введен в эксплуатацию из-за политического вмешательства. Об этом говорится в годовом отчете немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, одного из европейских инвесторов проекта.
«Если запуск "Северного потока — 2" будет предотвращен из-за политического вмешательства, мы предполагаем, что проектная компания сможет предъявить требования о компенсации. В настоящее время Wintershall Dea не видит разумного сценария, в котором политическое вмешательство возможно без выплаты компенсации», — заявили в компании. Отмечается, что этот сценарий был основан на внутренних оценках рисков и юридическом анализе. В целом геополитические риски сохраняются и могут сказаться на сроках коммерческого запуска газопровода, говорится в документе.
Wintershall Dea считает маловероятным сценарий, в котором «Северный поток — 2» не будет запущен. Но даже при таком развитии событий Wintershall Dea ожидает, что все обязательства Nord Stream 2 перед финансовыми инвесторами будут соблюдены. «В 2021 г. Nord Stream 2 AG выполнила все свои договорные обязательства перед финансовыми кредиторами», — подчеркнули в немецкой компании.
Кредиты Nord Stream 2 AG предоставили пять крупных европейских энергетических компаний. Помимо Wintershall Dea это немецкая Uniper, французская Engie, австрийская OMV и британско-нидерландская Shell. Wintershall Dea, принадлежащая немецкому химическому концерну BASF, вложила в проект 730 млн евро из изначально планируемых 950 млн, но прекратила финансирование в 2020 г. из-за американских санкций.
Накануне минфин США внес Nord Stream 2 AG в санкционный список на фоне обострения ситуации на Украине. Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил приостановить процесс сертификации оператора газопровода на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Uniper, инвестировавшая в строительство «Северного потока — 2» порядка 700 млн евро, заявила, что не будет требовать компенсации напрямую в случае срыва запуска газопровода. «Я полагаю, что если кто-то и будет рассматривать судебное разбирательство против правительства Германии или Еврокомиссии, то это будет Nord Stream 2», — пояснил глава компании Клаус-Дитер Мобах.
«Северный поток — 2» представляет собой газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его мощность составляет 55 млрд куб. м газа в год, общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Польша и Украина наряду с США считают его «рычагом давления» Москвы на западных партнеров. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере проекта.
В конце декабря «Газпром» отчитался о полной готовности газопровода к эксплуатации. В целом строительство магистрали завершилось еще в сентябре прошлого года, после этого началась процедура сертификации Nord Stream 2 AG в качестве его оператора. В ноябре немецкий регулятор приостановил этот процесс, ссылаясь на требования местного законодательства, в соответствии с которыми компания должна быть «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства. 26 января «Газпром» сообщил, что Nord Stream 2 AG во исполнение норм немецкого законодательства учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в городе Шверин.