Оператор может потребовать компенсацию при срыве запуска «Северного потока — 2»

В конце декабря «Газпром» отчитался о полной готовности газопровода к эксплуатации. В целом строительство магистрали завершилось еще в сентябре прошлого года, после этого началась процедура сертификации Nord Stream 2 AG в качестве его оператора. В ноябре немецкий регулятор приостановил этот процесс, ссылаясь на требования местного законодательства, в соответствии с которыми компания должна быть «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства. 26 января «Газпром» сообщил, что Nord Stream 2 AG во исполнение норм немецкого законодательства учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в городе Шверин.