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Бизнес

Российские рестораны начали отказываться от импортной продукции

Ведомости

Российские рестораны начали убирать из меню блюда, в составе которых есть импортная продукция, из-за невозможности заменить их отечественными аналогами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей заведений. Они подчеркнули, что это происходит на фоне нарушений логистических цепочек и падения рубля из-за военной операции на Украине.

Владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов пояснил, что уже в ближайшее время рестораны с высокой долей импортных продуктов будут вынуждены пересматривать меню, чтобы убрать недостающие позиции: сбой уже наблюдается в поставках морским транспортом через Черное море. При этом глава HoReCa — крупного поставщика морепродуктов «Ла Маре» — Юлия Гузева отмечает, что наиболее проблематичными являются поставки продуктов из Евросоюза, из-за которых приходится прорабатывать новые маршруты.

Совладелец ресторанного холдинга Tigrus (Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe) Хенрик Винтер, в свою очередь, предупредил, что некоторые импортные продукты могут навсегда исчезнуть из российских ресторанов, потому что им нельзя подобрать замену. В их число входят тунец, оливковое масло, осьминог, руккола и романо.

«Невозможно поднять цену в два раза, поэтому проще не предлагать гостям блюда, где в составе есть этот продукт, чем продавать в убыток заведению», — подчеркнула совладелица сети ресторанов «Андерсон» Анастасия Татулова. По словам Миронова, сложившаяся ситуация приведет к повышению цен в ресторанах, при этом сами потребители не будут готовы увеличить расходы.

Как пишет «Коммерсантъ», помимо продуктов питания для рестораторов оказался под угрозой и импортный алкоголь. Крупные импортеры алкоголя Simple Group и Luding Group на неопределенный срок приостановили отгрузки продукции, а товары виноторговой компании Fort после отмены скидок станут дороже на 30–40%.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. На Украине введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных