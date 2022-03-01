Adidas приостановила сотрудничество с РФС

28 февраля стало известно, что УЕФА также разрывает спонсорский контракт с российской компанией «Газпром». «Решение вступает в силу незамедлительно и относится ко всем существующим соглашениям, в том числе в Лиге чемпионов УЕФА, турнирах для сборных и Евро-2024», — говорилось в сообщении пресс-службы. Контракт УЕФА с «Газпромом» был рассчитан до 2024 г. По его условиям союз получал от российской компании 40 млн фунтов стерлингов в год.