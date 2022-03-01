Adidas приостановила сотрудничество с РФС
Немецкая компания Adidas, специализирующаяся на производстве спортивной одежды, обуви и аксессуаров, приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС) из-за спецоперации на Украине, сообщает агенство AFP.
«Adidas приостанавливает сотрудничество с РФС незамедлительно», — сообщил представитель компании. Adidas является официальным техническим партнером РФС с 2008 г., в прошлом году контракт был продлен еще на пять лет.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили об отстранении российских клубов и сборных от участия во всех турнирах. В публикации отмечалось, что главы двух организаций надеются на значительное и быстрое улучшение ситуации на Украине, «чтобы футбол снова стал вектором единства и мира между людьми».
28 февраля стало известно, что УЕФА также разрывает спонсорский контракт с российской компанией «Газпром». «Решение вступает в силу незамедлительно и относится ко всем существующим соглашениям, в том числе в Лиге чемпионов УЕФА, турнирах для сборных и Евро-2024», — говорилось в сообщении пресс-службы. Контракт УЕФА с «Газпромом» был рассчитан до 2024 г. По его условиям союз получал от российской компании 40 млн фунтов стерлингов в год.
Россия начала военную операцию в Донбассе 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», заявил президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Запад в ответ резко усилил антироссийские санкции.