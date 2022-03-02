American Airlines приостановила соглашения с «Аэрофлотом» и S7

На сайте «Аэрофлота» говорится, что «интерлайн» — это соглашение между перевозчиками о взаимном признании перевозочных документов. Такое соглашение дает право его участнику оформлять билеты на рейсы партнера. «Аэрофлот» заключил интерлайн-соглашения с более 100 российских и зарубежных компаний, среди которых указана American Airlines. S7 заключила интерлайн-соглашения с 11 авиакомпаниями мира, в том числе American Airlines.