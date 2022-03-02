American Airlines приостановила соглашения с «Аэрофлотом» и S7
Авиакомпания American Airlines заявила, что приостановит интерлайн-сделки с российскими компаниями «Аэрофлот» и S7 на неопределенный срок, сообщил Reuters. Такое решение было принято после введения антироссийских санкций в связи с спецоперацией России в Донбассе, объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным.
«American Airlines заявила, что не использует российское воздушное пространство для международных рейсов и приостановит интерлайн-сделки с российскими перевозчиками "Аэрофлот" и S7 Airlines на неопределенный срок», — сообщило издание.
На сайте «Аэрофлота» говорится, что «интерлайн» — это соглашение между перевозчиками о взаимном признании перевозочных документов. Такое соглашение дает право его участнику оформлять билеты на рейсы партнера. «Аэрофлот» заключил интерлайн-соглашения с более 100 российских и зарубежных компаний, среди которых указана American Airlines. S7 заключила интерлайн-соглашения с 11 авиакомпаниями мира, в том числе American Airlines.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США вслед за ЕС закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС — эта мера входит в новый пакет санкций.
В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран – 28 стран-членов ЕС, а также Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады, Норвегии и Швейцарии.