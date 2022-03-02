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США закроют воздушное пространство для российских самолетов

Ведомости

Президент США Джо Байден объявил в обращении к конгрессу, что страна закроет свое воздушное пространство для самолетов из России. Стенограмма обращения опубликована на сайте Белого дома. Ранее о такой мере объявил ЕС после начала спецоперации России в Донбассе.

«И сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам в закрытии американского воздушного пространства для всех российских рейсов, что еще больше изолирует Россию и добавит дополнительного давления на их экономику», — заявил Байден.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС — эта мера входит в новый пакет санкций.

В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран: 28 стран – членов ЕС, а также Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады, Норвегии и Швейцарии.

Росавиация прорабатывает возможности вывоза россиян из-за границы гуманитарными рейсами. В ведомстве, однако, рекомендовали россиянам не ждать вывозных рейсов, а самим возвращаться домой через третьи страны.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью президент назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

Ранее по теме: Росавиация посоветовала россиянам за границей возвращаться в Россию самим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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