США закроют воздушное пространство для российских самолетов
Президент США Джо Байден объявил в обращении к конгрессу, что страна закроет свое воздушное пространство для самолетов из России. Стенограмма обращения опубликована на сайте Белого дома. Ранее о такой мере объявил ЕС после начала спецоперации России в Донбассе.
«И сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам в закрытии американского воздушного пространства для всех российских рейсов, что еще больше изолирует Россию и добавит дополнительного давления на их экономику», — заявил Байден.
27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС — эта мера входит в новый пакет санкций.
В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран: 28 стран – членов ЕС, а также Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады, Норвегии и Швейцарии.
Росавиация прорабатывает возможности вывоза россиян из-за границы гуманитарными рейсами. В ведомстве, однако, рекомендовали россиянам не ждать вывозных рейсов, а самим возвращаться домой через третьи страны.
24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью президент назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.