США закроют воздушное пространство для российских самолетов

24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью президент назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.