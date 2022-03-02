«Северсталь» остановила экспорт в Европу
Металлургическая компания «Северсталь» Алексея Мордашова прекратила экспорт в Европу из-за отказа европейских клиентов покупать ее продукцию.
«Мы решили официально подтвердить, что прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера. Перенаправляем товарные потоки на альтернативные мировые рынки», — приводит ТАСС заявление компании.
Источник «Интерфакса» подтверждает, что компания полностью остановила отгрузку металла европейским компаниям и трейдерам. По его словам, компания поставляет продукцию в Европу в основном по «коротким» контрактам.
Алексей Мордашов влозглавляет совет директоров «Северстали», ему принадлежит 77,03% акций компании. Он оказался в числе бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний, попавших в обновленный санкционный список Евросоюза 28 февраля в связи с военной операцией России на Украине. Сама «Северсталь» под санкции не попала.
При этом санкции ЕС предусматривают запрет на любое экономическое взаимодействие как с лицом, в отношении которого введены ограничения, так и с подконтрольными ему компаниями, пояснила в комментарии «Коммерсанту» адвокат АБ «S&K Вертикаль» Наталья Касаткина.
Отмечается, что Европа является важным рынком для «Северстали». В 2019 г. на этот регион приходилось 34% выручки компании ($3,9 млрд).