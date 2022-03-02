Газета
Бизнес

«Северсталь» остановила экспорт в Европу

Ведомости

Металлургическая компания «Северсталь» Алексея Мордашова прекратила экспорт в Европу из-за отказа европейских клиентов покупать ее продукцию.

«Мы решили официально подтвердить, что прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера. Перенаправляем товарные потоки на альтернативные мировые рынки», — приводит ТАСС заявление компании.

Источник «Интерфакса» подтверждает, что компания полностью остановила отгрузку металла европейским компаниям и трейдерам. По его словам, компания поставляет продукцию в Европу в основном по «коротким» контрактам.

Алексей Мордашов влозглавляет совет директоров «Северстали», ему принадлежит 77,03% акций компании. Он оказался в числе бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний, попавших в обновленный санкционный список Евросоюза 28 февраля в связи с военной операцией России на Украине. Сама «Северсталь» под санкции не попала.

При этом санкции ЕС предусматривают запрет на любое экономическое взаимодействие как с лицом, в отношении которого введены ограничения, так и с подконтрольными ему компаниями, пояснила в комментарии «Коммерсанту» адвокат АБ «S&K Вертикаль» Наталья Касаткина.

Отмечается, что Европа является важным рынком для «Северстали». В 2019 г. на этот регион приходилось 34% выручки компании ($3,9 млрд).

Ранее по теме: ЕС ввел новые персональные санкции против российских политиков и бизнесменов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных