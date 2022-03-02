«Северсталь» остановила экспорт в Европу

При этом санкции ЕС предусматривают запрет на любое экономическое взаимодействие как с лицом, в отношении которого введены ограничения, так и с подконтрольными ему компаниями, пояснила в комментарии «Коммерсанту» адвокат АБ «S&K Вертикаль» Наталья Касаткина.