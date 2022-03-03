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Reuters узнал об интересе российских компаний к открытию счетов в банках КНР

Ведомости

Порядка 200-300 российских компаний за последние дни обратились в филиал одного китайского государственного банка в Москве, чтобы открыть там счета из-за антироссийских санкций, сообщил Reuters со ссылкой на сотрудника филиала, непосредственно знакомого с его операциями. Агентство не привело имя собеседника и название банка, где он работает.

Он отметил, что многие компании, которые хотят открыть счета в китайском банке, ведут бизнес с Китаем. Собеседник издания ожидает, что операции таких фирм в юанях увеличатся.

В Москве работают филиалы Промышленного и коммерческого банка Китая, Сельскохозяйственного банка Китая, Банка Китая и Китайского строительного банка. Последний отказался от комментариев, а остальные перечисленные банки не ответили на запрос издания.

Китайский бизнесмен с долгосрочными связями с Россией рассказал изданию, что несколько российских компаний, с которыми он сотрудничает, планируют открыть счета в юанях. «Это довольно простая логика. Если вы не можете использовать доллары США или евро, а США и Европа перестают продавать вам многие товары, у вас нет другого выбора, кроме как обратиться к Китаю. Эта тенденция неизбежна», — рассказал он.

Западные страны ввели санкции против России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. В частности, на ВТБСовкомбанкНовикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк наложены блокирующие санкции США. ЕС, в свою очередь, запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. У Сбербанка под санкции попали корреспондентские счета в США и Великобритании.

Накануне Евросоюз принял решение отключить от международной межбанковской системы SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Ранее по теме: ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, попавших под санкции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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