Reuters узнал об интересе российских компаний к открытию счетов в банках КНР
Порядка 200-300 российских компаний за последние дни обратились в филиал одного китайского государственного банка в Москве, чтобы открыть там счета из-за антироссийских санкций, сообщил Reuters со ссылкой на сотрудника филиала, непосредственно знакомого с его операциями. Агентство не привело имя собеседника и название банка, где он работает.
Он отметил, что многие компании, которые хотят открыть счета в китайском банке, ведут бизнес с Китаем. Собеседник издания ожидает, что операции таких фирм в юанях увеличатся.
В Москве работают филиалы Промышленного и коммерческого банка Китая, Сельскохозяйственного банка Китая, Банка Китая и Китайского строительного банка. Последний отказался от комментариев, а остальные перечисленные банки не ответили на запрос издания.
Китайский бизнесмен с долгосрочными связями с Россией рассказал изданию, что несколько российских компаний, с которыми он сотрудничает, планируют открыть счета в юанях. «Это довольно простая логика. Если вы не можете использовать доллары США или евро, а США и Европа перестают продавать вам многие товары, у вас нет другого выбора, кроме как обратиться к Китаю. Эта тенденция неизбежна», — рассказал он.
Западные страны ввели санкции против России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. В частности, на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк наложены блокирующие санкции США. ЕС, в свою очередь, запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. У Сбербанка под санкции попали корреспондентские счета в США и Великобритании.
Накануне Евросоюз принял решение отключить от международной межбанковской системы SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.