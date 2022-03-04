«Аэрофлот» увеличит чистоту полетов в Мексику
Российская авиакомпания «Аэфрофлот» увеличит количество рейсов в Канкун (Мексика) до двух раз в неделю, говорится в сообщении пресс-службы компании. Полёты будут выполняться по вторникам и субботам.
Помимо этого компания планирует организовать специальные рейсы для возвращения россиян , которые назначены на 5 и 6 марта. Это решение принято после запрета на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС.
«Аэрофлот» планирует выполнить регулярный рейс в Гавану (Куба) и Пунта-Кану (Доминикана) для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом», — подчеркнули в пресс-службе. В компании напомнили, что вернуться домой смогут даже те россияне, которые изначально приобрели билет у другого перевозчика.
3 марта американская система бронирования и продаж авиабилетов Sabre объявила о расторжении дистрибьюторского соглашения с «Аэрофлотом» из-за «российской военной операции на Украине». «Аэрофлот» в свою очередь заявил, что продолжит обеспечивать перевозку пассажиров, несмотря на разрыв отношений с американской компанией.
27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС — эта мера предпринята в качестве ответа на начало российской военной операции на Украине. Также о закрытии своего неба для российских самолетов заявили другие страны, в том числе США.
В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран: 28 стран – членов ЕС, а также Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады, Норвегии и Швейцарии.