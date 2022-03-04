«Аэрофлот» увеличит чистоту полетов в Мексику

Помимо этого компания планирует организовать специальные рейсы для возвращения россиян , которые назначены на 5 и 6 марта. Это решение принято после запрета на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС.



«Аэрофлот» планирует выполнить регулярный рейс в Гавану (Куба) и Пунта-Кану (Доминикана) для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом», — подчеркнули в пресс-службе. В компании напомнили, что вернуться домой смогут даже те россияне, которые изначально приобрели билет у другого перевозчика.