Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт
Минпромторг России рекомендовал российским производителям приостановить отгрузку удобрений на экспорт, сообщает пресс-служба ведомства.
«Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России был вынужден рекомендовать российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме», — сообщили в ведомстве.
При этом Минпромторг подчеркнул, что из-за саботажа поставок рядом зарубежных логистических компаний аграрии в Европе и других странах не могут получить законтрактованные объемы удобрений. Это, в свою очередь, создает риски неурожая и нехватки продовольствия. Замещение российских удобрений в ведомстве называют крайне сложным процессом, либо вообще невозможным.
«Отдельно хотим подчеркнуть, что все потребности российских аграриев в минеральных удобрениях полностью обеспечиваются как по объему, так и по всему необходимому ассортименту», — добавили в Минпромторге.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.