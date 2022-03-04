Туры в Египет и Турцию подорожали на 65-80%
Цены на отдых в Египте и Турции значительно выросли на фоне ослабления курса рубля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на результаты мониторинга систем бронирования туроператоров.
Так, туры в Турцию по состоянию на 3 марта подорожали более чем на 80% по сравнению с серединой февраля: 10-дневный тур в трехзвездочном отеле с вылетом в ближайшие дни, включая размещение на двоих в трехзвездочном отеле, перелет, трансфер и страховку, сейчас стоит около 127 600 руб. В середине февраля такой тур стоил в среднем 73 166 р. Отдых в отелях 4 и 5* с системой «все включено» на двоих будет стоить в Турции от 177 500 руб. и от 180 000 руб. соответственно.
Цены на туры в Египет за этот период выросли на 65%. Путевка на 10 дней на двоих («все включено», отель 3*) сейчас стоит не менее 134 000 руб., в конце февраля такой же тур обошелся бы в 80 688 руб.
Главной причиной удорожания в АТОР назвали падение курса рубля к мировым валютам, поскольку туроператоры платят отелям в евро в Турции и в долларах — в Египте. К 17:44 мск курс доллара на Мосбирже достиг 110,5 руб., евро — 121,6 руб.