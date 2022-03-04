Туры в Египет и Турцию подорожали на 65-80%

Так, туры в Турцию по состоянию на 3 марта подорожали более чем на 80% по сравнению с серединой февраля: 10-дневный тур в трехзвездочном отеле с вылетом в ближайшие дни, включая размещение на двоих в трехзвездочном отеле, перелет, трансфер и страховку, сейчас стоит около 127 600 руб. В середине февраля такой тур стоил в среднем 73 166 р. Отдых в отелях 4 и 5* с системой «все включено» на двоих будет стоить в Турции от 177 500 руб. и от 180 000 руб. соответственно.