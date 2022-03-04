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Туры в Египет и Турцию подорожали на 65-80%

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Цены на отдых в Египте и Турции значительно выросли на фоне ослабления курса рубля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на результаты мониторинга систем бронирования туроператоров.

Так, туры в Турцию по состоянию на 3 марта подорожали более чем на 80% по сравнению с серединой февраля: 10-дневный тур в трехзвездочном отеле с вылетом в ближайшие дни, включая размещение на двоих в трехзвездочном отеле, перелет, трансфер и страховку, сейчас стоит около 127 600 руб. В середине февраля такой тур стоил в среднем 73 166 р. Отдых в отелях 4 и 5* с системой «все включено» на двоих будет стоить в Турции от 177 500 руб. и от 180 000 руб. соответственно.

Цены на туры в Египет за этот период выросли на 65%. Путевка на 10 дней на двоих («все включено», отель 3*) сейчас стоит не менее 134 000 руб., в конце февраля такой же тур обошелся бы в 80 688 руб.

Главной причиной удорожания в АТОР назвали падение курса рубля к мировым валютам, поскольку туроператоры платят отелям в евро в Турции и в долларах — в Египте. К 17:44 мск курс доллара на Мосбирже достиг 110,5 руб., евро — 121,6 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных