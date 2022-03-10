Uniqlo приостанавливает деятельность в России

Три дня назад Тадаси Янаи сказал, что все 50 магазинов Uniqlo в России продолжат работу, несмотря на прекращение или приостановку деятельности других брендов в этой стране. Топ-менеджер подчеркнул тогда, что одежда является жизненной необходимостью и люди в России имеют на нее такое же право, как и другие.