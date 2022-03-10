Uniqlo приостанавливает деятельность в России
Cеть магазинов одежды из Японии Uniqlo приостанавливает деятельность в России «из-за ряда трудностей», говорится в заявлении управляющей компании бренда Fast Retailing Co. Решение принято несмотря на то, что 7 марта генеральный директор ритейлера Тадаси Янаи пообещал остаться в стране. На сайте Uniqlo говорится, что магазины закроются 21 марта.
«Uniqlo сделала повседневную одежду доступной для широкой публики и в России в рамках нашей миссии. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, в том числе с операционными проблемами и обострением конфликтной ситуации. По этой причине мы временно приостановим нашу деятельность», — говорится в заявлении Fast Retailing Co.
Решение принято на фоне военной операции, которую с 24 февраля Россия проводит в Донбассе и на Украине. Uniqlo выступила за «скорейшее восстановление мира и стабильности».
Три дня назад Тадаси Янаи сказал, что все 50 магазинов Uniqlo в России продолжат работу, несмотря на прекращение или приостановку деятельности других брендов в этой стране. Топ-менеджер подчеркнул тогда, что одежда является жизненной необходимостью и люди в России имеют на нее такое же право, как и другие.
С начала военной операции о приостановке или прекращении деятельности в России объявили более 300 иностранных компаний, сообщил вчера Йельский университет. Речь идет в том числе об Adidas, Inditex (Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti), Victoria’s Secret и других.