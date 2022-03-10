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Uniqlo приостанавливает деятельность в России

Ведомости

Cеть магазинов одежды из Японии Uniqlo приостанавливает деятельность в России «из-за ряда трудностей», говорится в заявлении управляющей компании бренда Fast Retailing Co. Решение принято несмотря на то, что 7 марта генеральный директор ритейлера Тадаси Янаи пообещал остаться в стране. На сайте Uniqlo говорится, что магазины закроются 21 марта.

«Uniqlo сделала повседневную одежду доступной для широкой публики и в России в рамках нашей миссии. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, в том числе с операционными проблемами и обострением конфликтной ситуации. По этой причине мы временно приостановим нашу деятельность», — говорится в заявлении Fast Retailing Co.

Решение принято на фоне военной операции, которую с 24 февраля Россия проводит в Донбассе и на Украине. Uniqlo выступила за «скорейшее восстановление мира и стабильности».

Три дня назад Тадаси Янаи сказал, что все 50 магазинов Uniqlo в России продолжат работу, несмотря на прекращение или приостановку деятельности других брендов в этой стране. Топ-менеджер подчеркнул тогда, что одежда является жизненной необходимостью и люди в России имеют на нее такое же право, как и другие.

С начала военной операции о приостановке или прекращении деятельности в России объявили более 300 иностранных компаний, сообщил вчера Йельский университет. Речь идет в том числе об Adidas, Inditex (Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti), Victoria’s Secret и других.

Ранее по теме: Uniqlo пообещал продолжить работу в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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