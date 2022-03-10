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Листинг Evraz в Британии приостановлен из-за санкций против Абрамовича

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Британский регулятор финансовых рынков (FCA) временно приостановил листинг акций металлургического холдинга Evraz, крупнейший акционер которого Роман Абрамович попал под санкции Лондона. Решение принято для защиты инвесторов в ожидании разъяснений влияния новых рестрикций, говорится в сообщении на сайте Лондонской фондовой биржи.

Абрамович оказался в числе российских бизнесменов и топ-менеджеров, которые 10 марта были включены в санкционный список Лондона. Ограничения подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в страну.

Абрамовичу напрямую принадлежит 28,64% Evraz, до февраля бизнесмен контролировал этот пакет через Greenleas International Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Другие крупные акционеры компании — Abiglaze Ltd Александра Абрамова (19,32%) и Crosland Global Ltd Александра Фролова (9,65%). Геннадию Козовому принадлежит 5,74% акций, Максиму Воробьеву — 3,01%.

Накануне в Evraz заявили, что не исключают приостановку листинга на Лондонской фондовой бирже. Совет директоров компании также решил отменить объявленную в феврале выплату промежуточных дивидендов в размере $0,5 на акцию. Общая сумма выплат должна была составить $729 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных