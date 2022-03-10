Листинг Evraz в Британии приостановлен из-за санкций против Абрамовича

Накануне в Evraz заявили, что не исключают приостановку листинга на Лондонской фондовой бирже. Совет директоров компании также решил отменить объявленную в феврале выплату промежуточных дивидендов в размере $0,5 на акцию. Общая сумма выплат должна была составить $729 млн.