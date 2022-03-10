Листинг Evraz в Британии приостановлен из-за санкций против Абрамовича
Британский регулятор финансовых рынков (FCA) временно приостановил листинг акций металлургического холдинга Evraz, крупнейший акционер которого Роман Абрамович попал под санкции Лондона. Решение принято для защиты инвесторов в ожидании разъяснений влияния новых рестрикций, говорится в сообщении на сайте Лондонской фондовой биржи.
Абрамович оказался в числе российских бизнесменов и топ-менеджеров, которые 10 марта были включены в санкционный список Лондона. Ограничения подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в страну.
Абрамовичу напрямую принадлежит 28,64% Evraz, до февраля бизнесмен контролировал этот пакет через Greenleas International Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Другие крупные акционеры компании — Abiglaze Ltd Александра Абрамова (19,32%) и Crosland Global Ltd Александра Фролова (9,65%). Геннадию Козовому принадлежит 5,74% акций, Максиму Воробьеву — 3,01%.