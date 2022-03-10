Великобритания ввела новые санкции против российских бизнесменов
Великобритания ввела новые санкции против российских бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний и банков, следует из обновленных санкционных списков, опубликованных на сайте правительства страны. Их активы в Британии будут заморожены, а въезд в страну запрещен.
Под санкции попали российско-израильский бизнесмен Роман Абрамович, главный исполнительный директор, председатель правления, зампредседателя совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев и совладелец «Русала» Олег Дерипаска.
Ранее Великобритания ввела санкции против основателя USM Holdings Алишера Усманова и бывшего первого вице-премьера России, председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.
Накануне стало известно, что страны ЕС согласовали включение в черный список 14 российских бизнесменов и 146 членов Совета Федерации за «действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины».
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ.