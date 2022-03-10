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Великобритания ввела новые санкции против российских бизнесменов

Ведомости

Великобритания ввела новые санкции против российских бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний и банков, следует из обновленных санкционных списков, опубликованных на сайте правительства страны. Их активы в Британии будут заморожены, а въезд в страну запрещен.

Под санкции попали российско-израильский бизнесмен Роман Абрамович, главный исполнительный директор, председатель правления, зампредседателя совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев и совладелец «Русала» Олег Дерипаска.

Ранее Великобритания ввела санкции против основателя USM Holdings Алишера Усманова и бывшего первого вице-премьера России, председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.

Накануне стало известно, что страны ЕС согласовали включение в черный список 14 российских бизнесменов и 146 членов Совета Федерации за «действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины».

Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных