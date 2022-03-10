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Бизнес

Собянин объявил меры поддержки бизнеса в условиях санкций

Ведомости

Мэрия Москвы представила план поддержки бизнеса и жителей столицы в условиях западных санкций, говорится в блоге мэра города Сергея Собянина.

По словам мэра, правительство и ЦБ разрабатывают программы субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних обязательств, пополнение оборотных средств и выплату зарплаты при условии сохранения бизнесом рабочих мест. На эти цели из бюджета выделено 7 млрд руб.

Для стабилизации работы бизнеса пострадавшим от санкций предприятиям и организациям предоставят отсрочку до 6 месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности.

На повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда будет установлен мораторий. Он продлится до конца 2022 г. и распространится в том числе на предприятия, расположенные в особой экономической зоне «Технополис «Москва». Также будут сокращены сроки получения постоянных и упрощен порядок получения временных пропусков на въезд грузового транспорта.

Столичное руководство планирует ускорить контрактацию и увеличить авансирование по городскому заказу до 70%, а также пересматривать стоимость контрактов при условии обоснованного изменения цен из-за удорожания материалов и снижения курса рубля.

Собянин сообщил, что всем комплексам городского хозяйства поручено заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства «максимально широкой» номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 руб.

Совместно с Корпорацией МСП будет запущена программа льготного кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих программы импортозамещения в сфере науки, промышленности и информационных технологий. С ее помощью они смогут приобрести оборудование и пополнить оборотные средства. На эти цели компаниям будут выделены гранты.

Кроме того, в Москве создадут специальный кадровый центр для работы с крупными работодателями. Его задачей станет сохранение трудовых коллективов пострадавших предприятий.

Также планируется выделить 500 млн руб. на льготное кредитование проектов по созданию отечественных сетей быстрого питания. Собянин заявил в четверг, что отечественные сети общепита смогут прийти на место закрывшихся в Москве примерно 250 ресторанов McDonald's в срок до 12 месяцев. Он добавил, что мэрия попросит вновь открывающиеся предприятия устроить в новые заведения сотрудников, которые работали в McDonald's, и будет поступать так же с другими предприятиями, которые захотят закрыть свои рестораны.

Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции РФ на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. По подсчетам ученых Йельского университета на 10 марта, с начала боевых действий уже свыше 330 компаний приостановили или прекратили деятельность в России, в их числе энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.

Ранее по теме: Собянин: отечественный общепит заменит закрывшиеся в Москве точки McDonald's за год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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