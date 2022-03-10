Собянин объявил меры поддержки бизнеса в условиях санкций

Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции РФ на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. По подсчетам ученых Йельского университета на 10 марта, с начала боевых действий уже свыше 330 компаний приостановили или прекратили деятельность в России, в их числе энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.