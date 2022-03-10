Собянин объявил меры поддержки бизнеса в условиях санкций
Мэрия Москвы представила план поддержки бизнеса и жителей столицы в условиях западных санкций, говорится в блоге мэра города Сергея Собянина.
По словам мэра, правительство и ЦБ разрабатывают программы субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних обязательств, пополнение оборотных средств и выплату зарплаты при условии сохранения бизнесом рабочих мест. На эти цели из бюджета выделено 7 млрд руб.
Для стабилизации работы бизнеса пострадавшим от санкций предприятиям и организациям предоставят отсрочку до 6 месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности.
На повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда будет установлен мораторий. Он продлится до конца 2022 г. и распространится в том числе на предприятия, расположенные в особой экономической зоне «Технополис «Москва». Также будут сокращены сроки получения постоянных и упрощен порядок получения временных пропусков на въезд грузового транспорта.
Столичное руководство планирует ускорить контрактацию и увеличить авансирование по городскому заказу до 70%, а также пересматривать стоимость контрактов при условии обоснованного изменения цен из-за удорожания материалов и снижения курса рубля.
Собянин сообщил, что всем комплексам городского хозяйства поручено заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства «максимально широкой» номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 руб.
Совместно с Корпорацией МСП будет запущена программа льготного кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих программы импортозамещения в сфере науки, промышленности и информационных технологий. С ее помощью они смогут приобрести оборудование и пополнить оборотные средства. На эти цели компаниям будут выделены гранты.
Кроме того, в Москве создадут специальный кадровый центр для работы с крупными работодателями. Его задачей станет сохранение трудовых коллективов пострадавших предприятий.
Также планируется выделить 500 млн руб. на льготное кредитование проектов по созданию отечественных сетей быстрого питания. Собянин заявил в четверг, что отечественные сети общепита смогут прийти на место закрывшихся в Москве примерно 250 ресторанов McDonald's в срок до 12 месяцев. Он добавил, что мэрия попросит вновь открывающиеся предприятия устроить в новые заведения сотрудников, которые работали в McDonald's, и будет поступать так же с другими предприятиями, которые захотят закрыть свои рестораны.
Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции РФ на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. По подсчетам ученых Йельского университета на 10 марта, с начала боевых действий уже свыше 330 компаний приостановили или прекратили деятельность в России, в их числе энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.