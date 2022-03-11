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Совет директоров Evraz покинули все неисполнительные директора

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Все неисполнительные директора вышли из состава совета директоров Evraz в связи с санкциями британского Минфина и приостановлением торгов акциями компании, сообщает пресс-служба металлургического холдинга.

Совет директоров покинули возглавлявший его Александр Абрамов, а также Александр Фролов, Александр Изосимов, Дебора Гуджен, Евгений Швиндлер, Евгений Тененбаум, Карл Грубер, Мария Гордон, сэр Майкл Пит и Стивен Оделл, говорится в сообщении.

Президент Evraz Алексей Иванов сохранит свой пост исполнительного директора в совете. Согласно обновленной информации с сайта компании, теперь он является единственным членом совета директоров. Ранее совет покинули независимые неисполнительные директора Сандра Стэш и Джеймс Рутерфорд.

Накануне британский регулятор финансовых рынков временно приостановил листинг акций Evraz на Лондонской фондовой бирже в ожидании разъяснений влияния новых санкций. Это произошло после того, как крупнейший акционер компании Роман Абрамович попал в санкционный список Лондона из-за ситуации на Украине. Ограничения подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в страну.

Абрамовичу напрямую принадлежит 28,64% Evraz. Другие крупные акционеры компании — Abiglaze Ltd Александра Абрамова (19,32%) и Crosland Global Ltd Александра Фролова (9,65%). Геннадию Козовому принадлежит 5,74% акций, Максиму Воробьеву — 3,01%.

Совет директоров компании 9 марта также объявил об отмене объявленной в феврале выплаты промежуточных дивидендов в размере $0,5 на акцию. Общая сумма выплат должна была составить $729 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных