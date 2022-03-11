Совет директоров Evraz покинули все неисполнительные директора

Накануне британский регулятор финансовых рынков временно приостановил листинг акций Evraz на Лондонской фондовой бирже в ожидании разъяснений влияния новых санкций. Это произошло после того, как крупнейший акционер компании Роман Абрамович попал в санкционный список Лондона из-за ситуации на Украине. Ограничения подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в страну.