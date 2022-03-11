Совет директоров Evraz покинули все неисполнительные директора
Совет директоров покинули возглавлявший его Александр Абрамов, а также Александр Фролов, Александр Изосимов, Дебора Гуджен, Евгений Швиндлер, Евгений Тененбаум, Карл Грубер, Мария Гордон, сэр Майкл Пит и Стивен Оделл, говорится в сообщении.
Накануне британский регулятор финансовых рынков временно приостановил листинг акций Evraz на Лондонской фондовой бирже в ожидании разъяснений влияния новых санкций. Это произошло после того, как крупнейший акционер компании Роман Абрамович попал в санкционный список Лондона из-за ситуации на Украине. Ограничения подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в страну.
Абрамовичу напрямую принадлежит 28,64% Evraz. Другие крупные акционеры компании — Abiglaze Ltd Александра Абрамова (19,32%) и Crosland Global Ltd Александра Фролова (9,65%). Геннадию Козовому принадлежит 5,74% акций, Максиму Воробьеву — 3,01%.
Совет директоров компании 9 марта также объявил об отмене объявленной в феврале выплаты промежуточных дивидендов в размере $0,5 на акцию. Общая сумма выплат должна была составить $729 млн.