Avon может перенести производство из России в Польшу

«Наша российская фабрика обеспечивает поставки не только на территории страны, но и в Восточную Европу. Мы рассматриваем перенос производства в Польшу, чтобы обеспечивать эти рынки», — подчеркнуто в заявлении пресс-службы. При этом в компании пояснили, что потенциальный перенос производства повлечет краткосрочные затраты, что может привести к долгосрочному росту себестоимости.