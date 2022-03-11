Avon может перенести производство из России в Польшу
Косметическая компания Avon может перенести производственные мощности с территории России в Польшу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.
«Наша российская фабрика обеспечивает поставки не только на территории страны, но и в Восточную Европу. Мы рассматриваем перенос производства в Польшу, чтобы обеспечивать эти рынки», — подчеркнуто в заявлении пресс-службы. При этом в компании пояснили, что потенциальный перенос производства повлечет краткосрочные затраты, что может привести к долгосрочному росту себестоимости.
Первое представительство Avon в России открылось в 1993 г. В 2004 г. компания открыла собственную производственную площадку — завод Avon в Наро-Фоминске, один из крупнейших поставщиков косметической продукции компании в Восточной Европе. За год он выпускает более 220 наименований средств парфюмерии и косметики. С момента открытия здесь было произведено более 2,5 млрд единиц продукции.
Ранее ряд косметических фирм, включая Shiseido, L'Oreal, Estee Lauder и Sephora, объявили о временном закрытии своих магазинов на территории России, а также о приостановке поставок продукции.
Зарубежные компании начали сокращать присутствие в России на фоне военной операции на Украине, которая послужила поводом к введению масштабных экономических санкций против Москвы западными странами. По состоянию на 11 марта свою деятельность в России приостановили или прекратили уже более 330 компаний, подсчитали ученые Йельского университета. В их числе — энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.