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Бизнес

Avon может перенести производство из России в Польшу

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Косметическая компания Avon может перенести производственные мощности с территории России в Польшу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. 

«Наша российская фабрика обеспечивает поставки не только на территории страны, но и в Восточную Европу. Мы рассматриваем перенос производства в Польшу, чтобы обеспечивать эти рынки», — подчеркнуто в заявлении пресс-службы. При этом в компании пояснили, что потенциальный перенос производства повлечет краткосрочные затраты, что может привести  к долгосрочному росту себестоимости. 

Первое представительство Avon в России открылось в 1993 г. В 2004 г. компания открыла собственную производственную площадку — завод Avon в Наро-Фоминске, один из крупнейших поставщиков косметической продукции компании в Восточной Европе. За год он выпускает более 220 наименований средств парфюмерии и косметики. С момента открытия здесь было произведено более 2,5 млрд единиц продукции.

Ранее ряд косметических фирм, включая Shiseido, L'Oreal, Estee Lauder и Sephora, объявили о временном закрытии своих магазинов на территории России, а также о приостановке поставок продукции.

Зарубежные компании начали сокращать присутствие в России на фоне военной операции на Украине, которая послужила поводом к введению масштабных экономических санкций против Москвы западными странами. По состоянию на 11 марта свою деятельность в России приостановили или прекратили уже более 330 компаний, подсчитали ученые Йельского университета. В их числе — энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.

Ранее по теме: Shiseido приостановила поставки продукции в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных