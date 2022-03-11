Попавший под западные санкции Тимченко покинет совет директоров «Новатэка»
Совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко покинет совет директоров компании. Его кандидатура не вошла в список утвержденных кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров, следует из материалов «Новатэка».
28 февраля Тимченко попал под персональные санкции Евросоюза среди других российских бизнесменов и политиков. В марте аналогичные санкции ввела Великобритания. Активы бизнесменов, находящиеся в этих странах, заморожены, им также запрещен въезд.