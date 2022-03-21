«Коммерсантъ» узнал о риске нехватки чипов для карт «Тройка»

В пресс-службе метро Москвы сообщили, что в кассах метро, на складах и у поставщиков достаточно карт, чтобы удовлетворить текущий спрос на них. Также пассажиры могут оплачивать проезд банковской картой «Мир», загруженной в смартфон, или банковской картой с функционалом «Тройки». В метрополитене отметили, что в 2022 г. планируется ввести функцию оплаты банковской картой на всех турникетах, а также на всех станциях работает Face Pay.