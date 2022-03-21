«Коммерсантъ» узнал о риске нехватки чипов для карт «Тройка»
Метро Москвы может столкнуться с дефицитом чипов для транспортных карт «Тройка» производства голландской компании NXP. После заявления властей США об экспортном контроле с целью отрезать Россию от полупроводников компания заявила, что будет соблюдать новые правила, сообщил «Коммерсантъ».
Журналист Илья Шепелин сообщил в Twitter со ссылкой на сотрудника дептранса Москвы, что в кассах метро карт «Тройка» хватит еще на два-три месяца, отмечает издание.
Карты с чипами NXP метрополитену поставляет компания ISBC («Интеллектуальные системы управления бизнесом»). Управляющий директор ISBC Никита Кожемякин сообщил изданию, что Россия справится с этим вопросом, «Тройка» не остановится». В NXP не ответили на запрос издания.
В пресс-службе метро Москвы сообщили, что в кассах метро, на складах и у поставщиков достаточно карт, чтобы удовлетворить текущий спрос на них. Также пассажиры могут оплачивать проезд банковской картой «Мир», загруженной в смартфон, или банковской картой с функционалом «Тройки». В метрополитене отметили, что в 2022 г. планируется ввести функцию оплаты банковской картой на всех турникетах, а также на всех станциях работает Face Pay.
Гендиректор «ВДМ групп» Юрий Тырыкин рассказал, что теперь метрополитен может начать закупать для «Тройки» российские чипы, которые раньше использовали только в одноразовых проездных. Собеседники издания на рынке электроники сообщили, что речь идет о чипах завода «Микрон». В пресс-службе компании не ответили на запрос.