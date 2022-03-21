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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о риске нехватки чипов для карт «Тройка»

Ведомости

Метро Москвы может столкнуться с дефицитом чипов для транспортных карт «Тройка» производства голландской компании NXP. После заявления властей США об экспортном контроле с целью отрезать Россию от полупроводников компания заявила, что будет соблюдать новые правила, сообщил «Коммерсантъ».

Журналист Илья Шепелин сообщил в Twitter со ссылкой на сотрудника дептранса Москвы, что в кассах метро карт «Тройка» хватит еще на два-три месяца, отмечает издание.

Карты с чипами NXP метрополитену поставляет компания ISBC («Интеллектуальные системы управления бизнесом»). Управляющий директор ISBC Никита Кожемякин сообщил изданию, что Россия справится с этим вопросом, «Тройка» не остановится». В NXP не ответили на запрос издания.

В пресс-службе метро Москвы сообщили, что в кассах метро, на складах и у поставщиков достаточно карт, чтобы удовлетворить текущий спрос на них. Также пассажиры могут оплачивать проезд банковской картой «Мир», загруженной в смартфон, или банковской картой с функционалом «Тройки». В метрополитене отметили, что в 2022 г. планируется ввести функцию оплаты банковской картой на всех турникетах, а также на всех станциях работает Face Pay.

Гендиректор «ВДМ групп» Юрий Тырыкин рассказал, что теперь метрополитен может начать закупать для «Тройки» российские чипы, которые раньше использовали только в одноразовых проездных. Собеседники издания на рынке электроники сообщили, что речь идет о чипах завода «Микрон». В пресс-службе компании не ответили на запрос.

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: банки запросили в Минпромторге 120 млн заготовок для карт

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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