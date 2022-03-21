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OneWeb заключила соглашение со SpaceX о запуске своих спутников

Ведомости

Британская компания OneWeb заключила соглашение о запуске спутников с корпорацией SpaceX американского миллиардера Илона Маска, сообщает пресс-служба компании.

Первый запуск ожидается уже в 2022 г. Ранее OneWeb сотрудничала в этом вопросе с «Роскосмосом», однако 3 марта ее совет директоров решил приостановить подготовку ко всем планировавшимся запускам своих спутников с космодрома Байконур.

«В настоящий момент группировка OneWeb на низкой стационарной орбите насчитывает 428 спутников, что составляет две трети от планируемой численности выведенных аппаратов, запуск продолжится в 2022 г.», — говорится в сообщении. Условия соглашения со SpaceX компания не раскрывает, ссылаясь на конфиденциальность.

4 марта «Роскосмос» сообщил об отмене запуска спутников OneWeb с Байконура по указанию главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. В сообщении говорится, что такое решение было принято в связи с неисполнением Arianespace и телекоммуникационной компанией OneWeb требования по предоставлению гарантий неиспользования спутников в военных целях.

В «Роскосмосе» также выражали недовольство тем, что британское правительство, которое ведет «разнузданную антироссийскую компанию», продолжает оставаться в составе членов совета директоров компании OneWeb. Запуск «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb должен был начаться на Байконуре в 1:41 мск 5 марта.

17 марта Европейское космическое агентство (ЕКА) признало невозможным продолжение сотрудничества с «Роскосмосом» по марсианской миссии ExoMars. Рогозин в ответ заявил, что ЕКА «назло русской бабушке решило отморозить себе уши». До этого госкорпорация в ответ на санкции ЕС объявила о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане и отозвала персонал.

Санкции в отношении авиакосмической отрасли России были введены из-за военной операции российских войск на территории Украины, которая началась 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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