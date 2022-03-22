РСПП предложил ограничить права иностранных акционеров

Не учитывать голоса иностранных акционеров и акционеров с неустановленным гражданством на общем собрании акционеров. Власти должны определить случаи, когда это можно будет делать;

Не распространять на них право требования выкупа акций при реорганизации, делистинге компании или изменении устава для ограничения прав акционеров;

Не применять к таким акционерам нормы, которые следуют после покупки более 30% акций публичного общества;

Лишить их права требовать провести внеочередное собрание акционеров и разрешить компаниям не направлять им бюллетени для голосования по повестке собрания акционеров;

Не давать им преимущественное право покупки дополнительных акций или конвертируемых ценных бумаг компании;

Лишить права требовать доступ к документам и информации общества;