РСПП предложил ограничить права иностранных акционеров
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил министру экономического развития Максиму Решетникову предложения по стабилизации корпоративных отношений в условиях ужесточившихся санкций. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо Шохина. Подлинность письма подтвердил источник в РСПП.
Одна из необходимых мер, по мнению Шохина, это ограничение права иностранных акционеров и акционеров с неустановленным гражданством в стратегических предприятиях, компаниях с госучастием или компаниях, в которых 20% акций принадлежит стратегическим предприятиям или предприятиям с госучастием.
РСПП предложил:
Не учитывать голоса иностранных акционеров и акционеров с неустановленным гражданством на общем собрании акционеров. Власти должны определить случаи, когда это можно будет делать;
Не распространять на них право требования выкупа акций при реорганизации, делистинге компании или изменении устава для ограничения прав акционеров;
Не применять к таким акционерам нормы, которые следуют после покупки более 30% акций публичного общества;
Лишить их права требовать провести внеочередное собрание акционеров и разрешить компаниям не направлять им бюллетени для голосования по повестке собрания акционеров;
Не давать им преимущественное право покупки дополнительных акций или конвертируемых ценных бумаг компании;
Лишить права требовать доступ к документам и информации общества;
Дать право обществу не начислять и не выплачивать дивиденды таким акционерам.
Шохин пояснил изданию, что эти предложения направлены на защиту национальных интересов в изменившейся ситуации. Такие меры должны быть временными, например, до конца 2022 г., добавил он. В Минэкономразвития не ответили на запрос издания.
Ранее в России запретили инвесторам из недружественных стран проводить сделки с российскими ценными бумагами и недвижимостью (для их проведения нужно разрешение правительственной комиссии) и ограничили их возможности продавать российские активы.