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Бизнес

РСПП предложил ограничить права иностранных акционеров

Ведомости

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил министру экономического развития Максиму Решетникову предложения по стабилизации корпоративных отношений в условиях ужесточившихся санкций. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо Шохина. Подлинность письма подтвердил источник в РСПП.

Одна из необходимых мер, по мнению Шохина, это ограничение права иностранных акционеров и акционеров с неустановленным гражданством в стратегических предприятиях, компаниях с госучастием или компаниях, в которых 20% акций принадлежит стратегическим предприятиям или предприятиям с госучастием.

РСПП предложил:

  • Не учитывать голоса иностранных акционеров и акционеров с неустановленным гражданством на общем собрании акционеров. Власти должны определить случаи, когда это можно будет делать;

  • Не распространять на них право требования выкупа акций при реорганизации, делистинге компании или изменении устава для ограничения прав акционеров;

  • Не применять к таким акционерам нормы, которые следуют после покупки более 30% акций публичного общества;

  • Лишить их права требовать провести внеочередное собрание акционеров и разрешить компаниям не направлять им бюллетени для голосования по повестке собрания акционеров;

  • Не давать им преимущественное право покупки дополнительных акций или конвертируемых ценных бумаг компании;

  • Лишить права требовать доступ к документам и информации общества;

  • Дать право обществу не начислять и не выплачивать дивиденды таким акционерам.

Шохин пояснил изданию, что эти предложения направлены на защиту национальных интересов в изменившейся ситуации. Такие меры должны быть временными, например, до конца 2022 г., добавил он. В Минэкономразвития не ответили на запрос издания.

Ранее в России запретили инвесторам из недружественных стран проводить сделки с российскими ценными бумагами и недвижимостью (для их проведения нужно разрешение правительственной комиссии) и ограничили их возможности продавать российские активы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных