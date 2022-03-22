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Бизнес

Oriflame приостановит инвестиции в маркетинг и ограничит продажи в России

Ведомости

Шведская косметическая компания Oriflame приостановит инвестиции в маркетинг, а также онлайн-продажи товаров незарегистрированным пользователям в России, сообщила пресс-служба компании.

«В связи с рядом операционных и юридических сложностей компания Орифлэйм в России считает невозможным продолжение деятельности в России в текущей форме и вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций в России, в том числе компания приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Незарегистрированные пользователи не смогут покупать товары через онлайн-магазин. В пресс-службе пояснили, что партнеры бренда смогут продолжать работать, но с учетом принятых изменений.

Ранее газета Dagens Industri сообщила, что Oriflame продолжит работать в России, чтобы поддержать продавцов-консультантов. Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России после начала спецоперации на Украине, введения антироссийских санкций, падения курса рубля и возникновения проблем с логистикой. Уже приостановили работу в стране некоторые иностранные сети магазинов товаров для дома, одежды, производители техники и автомобилей, энергетические компании и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных