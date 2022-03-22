Oriflame приостановит инвестиции в маркетинг и ограничит продажи в России
Шведская косметическая компания Oriflame приостановит инвестиции в маркетинг, а также онлайн-продажи товаров незарегистрированным пользователям в России, сообщила пресс-служба компании.
«В связи с рядом операционных и юридических сложностей компания Орифлэйм в России считает невозможным продолжение деятельности в России в текущей форме и вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций в России, в том числе компания приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Незарегистрированные пользователи не смогут покупать товары через онлайн-магазин. В пресс-службе пояснили, что партнеры бренда смогут продолжать работать, но с учетом принятых изменений.
Ранее газета Dagens Industri сообщила, что Oriflame продолжит работать в России, чтобы поддержать продавцов-консультантов. Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России после начала спецоперации на Украине, введения антироссийских санкций, падения курса рубля и возникновения проблем с логистикой. Уже приостановили работу в стране некоторые иностранные сети магазинов товаров для дома, одежды, производители техники и автомобилей, энергетические компании и др.