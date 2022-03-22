Oriflame приостановит инвестиции в маркетинг и ограничит продажи в России

«В связи с рядом операционных и юридических сложностей компания Орифлэйм в России считает невозможным продолжение деятельности в России в текущей форме и вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций в России, в том числе компания приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).