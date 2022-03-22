Рынок интернет-торговли в России за год вырос более чем на 50%
Объем рынка интернет-торговли в России за 2021 г. вырос на 52% и составил 4,1 трлн руб., следует из отчета Data Insight. Число заказов выросло более чем вдвое — до 1,7 млрд, средний чек одной покупки снизился на 26% — до 2400 руб.
Объем продаж крупнейших российских маркетплейсов за прошлый год вырос на 111% и составил 1,5 трлн руб. Число заказов выросло на 156% — до 1 млрд, средний чек снизился на 18% — до 1420 руб. Снижение среднего чека связано с превращением онлайн-заказов в повседневную практику, опережающим ростом универсальных маркетплейсов с низким средним чеком, а также с сильным ростом продаж в сегменте продуктов питания и смещением потребительского поведения в сторону небольших импульсных покупок с быстрой доставкой, пояснили в Data Insight.
Лидером по объему продаж среди маркетплейсов остается Wildberries, за год они увеличились на 93% (346 млрд руб.), Ozon на втором месте по объему продаж. При этом «Яндекс.Маркет» и Ozon лидируют по темпам роста — +180% и +125% соответственно. В пятерку крупнейших маркетплейсов также вошли «Aliexpress Россия» и «Сбермегамаркет».
Доля электронной торговли от российского рынка ритейла в России за прошлый год увеличилась на 3 п. п. и составила 12%.
Самым быстрорастущим направлением в онлайн-торговле стала продажа продуктов питания с доставкой. Объем данного сегмента за прошлый год вырос на 159% — до 329 млрд руб. Число заказов выросло на 244% — до 234 млн, средний чек снизился на 26% — до 1385 руб. На пять компаний, лидеров по количеству заказов, в 2021 г. пришлось более 70% рынка онлайн-продаж продуктов. Это «Сбермаркет», «Самокат», «Вкусвилл», «Яндекс.Лавка» и Delivery Club.
В 2022 г., по прогнозам Data Insight, российский рынок доставки продуктов питания и еды из общепита вырастет на 114% до 703 млрд руб. Основным драйвером роста аналитики считают развитие сервисов доставки продуктов в регионах и масштабирование функции экспресс-доставки.