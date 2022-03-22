Рынок интернет-торговли в России за год вырос более чем на 50%

Объем продаж крупнейших российских маркетплейсов за прошлый год вырос на 111% и составил 1,5 трлн руб. Число заказов выросло на 156% — до 1 млрд, средний чек снизился на 18% — до 1420 руб. Снижение среднего чека связано с превращением онлайн-заказов в повседневную практику, опережающим ростом универсальных маркетплейсов с низким средним чеком, а также с сильным ростом продаж в сегменте продуктов питания и смещением потребительского поведения в сторону небольших импульсных покупок с быстрой доставкой, пояснили в Data Insight.