Мантуров заявил об отказе зарубежных производителей от поставок компонентов МС-21

В конце декабря прошлого года Мантуров сообщил, что самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. В 2022 г. в сертификат будут внесены изменения, которые разрешат использование в лайнере российского композитного крыла и двигателя ПД-14. Выданный базовый сертификат предполагает использование американского двигателя Pratt & Whitney (PW140) и крыла из иностранных материалов. 25 декабря 2021 г. самолет МС-21-300 совершил первый полет с крылом из российских композитных материалов.