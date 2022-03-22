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Мантуров заявил об отказе зарубежных производителей от поставок компонентов МС-21

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Зарубежные партнеры в производстве перспективного пассажирского самолета МС-21 отказали России в поставках компонентов, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого передает «РИА Новости».

«Нам отказано в поставке компонентов (для МС-21 — ред.) в рамках нашей широкой международной кооперации. При том что даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких», — сказал министр.

По его словам, завершение работы по импортозамещению компонентов МС-21 и всех сертификационных процедур ожидается в 2024 г.: «любая компонента, которая меняется в самолете, требует проведения соответствующих процедур, испытаний для того, чтобы отвечать всем требованиям авиационной безопасности», отметил глава Минпромторга.

В конце декабря прошлого года Мантуров сообщил, что самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. В 2022 г. в сертификат будут внесены изменения, которые разрешат использование в лайнере российского композитного крыла и двигателя ПД-14. Выданный базовый сертификат предполагает использование американского двигателя Pratt & Whitney (PW140) и крыла из иностранных материалов. 25 декабря 2021 г. самолет МС-21-300 совершил первый полет с крылом из российских композитных материалов.

При этом в конце прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительно более 61 млрд руб. на опытно-конструкторские работы по проекту самолета МС-21-300. Средства пойдут на импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных