Мантуров заявил об отказе зарубежных производителей от поставок компонентов МС-21
Зарубежные партнеры в производстве перспективного пассажирского самолета МС-21 отказали России в поставках компонентов, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого передает «РИА Новости».
«Нам отказано в поставке компонентов (для МС-21 — ред.) в рамках нашей широкой международной кооперации. При том что даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких», — сказал министр.
По его словам, завершение работы по импортозамещению компонентов МС-21 и всех сертификационных процедур ожидается в 2024 г.: «любая компонента, которая меняется в самолете, требует проведения соответствующих процедур, испытаний для того, чтобы отвечать всем требованиям авиационной безопасности», отметил глава Минпромторга.
В конце декабря прошлого года Мантуров сообщил, что самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. В 2022 г. в сертификат будут внесены изменения, которые разрешат использование в лайнере российского композитного крыла и двигателя ПД-14. Выданный базовый сертификат предполагает использование американского двигателя Pratt & Whitney (PW140) и крыла из иностранных материалов. 25 декабря 2021 г. самолет МС-21-300 совершил первый полет с крылом из российских композитных материалов.
При этом в конце прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительно более 61 млрд руб. на опытно-конструкторские работы по проекту самолета МС-21-300. Средства пойдут на импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание.