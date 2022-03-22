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Краснодарский сервис доставки Broniboy привлек 500 млн рублей инвестиций

Ведомости

Краснодарский сервис доставки продуктов и лекарств Broniboy закрыл очередной раунд инвестиций и привлек 500 млн руб. от агропромышленной группы «Краснодарзернопродукт». Об этом сообщает Forbes cо ссылкой на представителя сервиса. Оценку стартапа и условия сделки стороны не раскрыли. 

Это уже как минимум третий раунд привлечения инвестиций для стартапа, уточняет издание. В 2020 г. Broniboy привлек 130 млн руб. от бывшего владельца «Агрофирмы Мысхако» Сергея Тарана, а также совладельца «Краснодарзернопродукта» и депутата законодательного собрания Краснодарского края Алексея Сидюкова. В 2021 г. стартап привлек еще 100 млн руб. от «Краснодарзернопродукта», Южной торговой компании, Сергея Тарана и еще нескольких инвесторов.

Broniboy был основан в Краснодаре в 2017 г. Александром Радионовым и Иваном Труфановым. Изначально проект ориентировался на предзаказ еды и бронирование столиков в ресторанах, сейчас сервис занимается доставкой продуктов, лекарств и цветов в 17 городах России, в том числе в Москве. Оборот Broniboy по итогам 2021 г. составил 363,2 млн руб., выручка — около 125 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных