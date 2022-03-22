Краснодарский сервис доставки Broniboy привлек 500 млн рублей инвестиций
Краснодарский сервис доставки продуктов и лекарств Broniboy закрыл очередной раунд инвестиций и привлек 500 млн руб. от агропромышленной группы «Краснодарзернопродукт». Об этом сообщает Forbes cо ссылкой на представителя сервиса. Оценку стартапа и условия сделки стороны не раскрыли.
Это уже как минимум третий раунд привлечения инвестиций для стартапа, уточняет издание. В 2020 г. Broniboy привлек 130 млн руб. от бывшего владельца «Агрофирмы Мысхако» Сергея Тарана, а также совладельца «Краснодарзернопродукта» и депутата законодательного собрания Краснодарского края Алексея Сидюкова. В 2021 г. стартап привлек еще 100 млн руб. от «Краснодарзернопродукта», Южной торговой компании, Сергея Тарана и еще нескольких инвесторов.
Broniboy был основан в Краснодаре в 2017 г. Александром Радионовым и Иваном Труфановым. Изначально проект ориентировался на предзаказ еды и бронирование столиков в ресторанах, сейчас сервис занимается доставкой продуктов, лекарств и цветов в 17 городах России, в том числе в Москве. Оборот Broniboy по итогам 2021 г. составил 363,2 млн руб., выручка — около 125 млн руб.