Краснодарский сервис доставки Broniboy привлек 500 млн рублей инвестиций

Это уже как минимум третий раунд привлечения инвестиций для стартапа, уточняет издание. В 2020 г. Broniboy привлек 130 млн руб. от бывшего владельца «Агрофирмы Мысхако» Сергея Тарана, а также совладельца «Краснодарзернопродукта» и депутата законодательного собрания Краснодарского края Алексея Сидюкова. В 2021 г. стартап привлек еще 100 млн руб. от «Краснодарзернопродукта», Южной торговой компании, Сергея Тарана и еще нескольких инвесторов.