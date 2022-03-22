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Siemens заявил о приостановке контракта на поставку новых «Сапсанов» в Россию

Ведомости

Немецкий концерн Siemens уведомил РЖД о приостановке действия контракта на покупку новых поездов «Сапсан», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора РЖД Олега Белозерова.

«Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке... "Сапсанов", — сказал Белозеров в рамках открытого диалога в Совете Федерации.

Контракт на закупку электропоездов «Сапсан» был заключен в 2019 г., его сумма составила 1,1 млрд евро.

«Есть разные поставщики, которые ведут себя по-разному. У нас есть Siemens по "Сапсанам", до последнего мы вели переговоры, и они искали варианты, как четко, вычитывая санкции, они могли бы продолжать действовать. На сегодняшний момент договор об обслуживании действует», — отметил глава РЖД.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и падения курса рубля. Ранее об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д. 14 марта министр экономического развития Максим Решетников заявил, что одна из основных причин приостановки деятельности иностранных компаний в России — проблемы с логистикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных