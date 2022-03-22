Siemens заявил о приостановке контракта на поставку новых «Сапсанов» в Россию
«Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке... "Сапсанов", — сказал Белозеров в рамках открытого диалога в Совете Федерации.
Контракт на закупку электропоездов «Сапсан» был заключен в 2019 г., его сумма составила 1,1 млрд евро.
Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и падения курса рубля. Ранее об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д. 14 марта министр экономического развития Максим Решетников заявил, что одна из основных причин приостановки деятельности иностранных компаний в России — проблемы с логистикой.