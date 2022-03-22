Siemens заявил о приостановке контракта на поставку новых «Сапсанов» в Россию

«Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке... "Сапсанов", — сказал Белозеров в рамках открытого диалога в Совете Федерации.