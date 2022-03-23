«Известия» узнали о повышении цен на старые коллекции и товары
Российские компании с начала марта подняли цены на отечественные и импортные товары, в том числе из старых коллекций, на фоне приостановки работы в стране иностранных магазинов, сообщили «Известия». Цены выросли на одежду, технику, товары для гигиены и косметику.
В Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic, sela) в марте цены выросли на 80% даже на те вещи, которые в феврале продавались со скидкой. Сотрудники магазинов группы рассказали, что цены выросли на большую часть ассортимента, в том числе на старую коллекцию. В компании не ответили на запрос издания.
В сети магазинов обуви «Рандеву» цены выросли вдвое, в среднем на 3000-8000 руб. за полторы недели. По словам сотрудника магазина, цены повышали в два этапа, «и это еще не предел». Стоимость повысилась из-за прекращения поставок обуви из Европы, которая составляет 90% ассортимента магазинов, отметил он. Издание направило запрос в «Рандеву».
Основательница бренда Akhmadullina Dreams Алена Ахмадуллина рассказала изданию, что одежда бренда подорожала примерно на 20%, больше всего выросли цены на модели со сложным дизайном или конструкцией. В 12 Storeez повысили стоимость товаров на 30% из-за курса валют.
Магазины парфюмерии и косметики «Летуаль» и «Рив Гош» также значительно подняли цены на товары. По словам сотрудников магазинов, больше всего подорожал премиальный сегмент. В компаниях не ответили на запросы издания.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) изданию сообщили, что цены резко выросли из-за ажиотажного спроса на товары. Снижению цен будет способствовать насыщение рынка дополнительным предложением товара, один из эффективных инструментов для этого — параллельный импорт, отметили в ведомстве. ФАС внесла в правительство проект соответствующего постановления.
С начала военной операции на Украине 24 февраля о приостановке или прекращении деятельности в России, по данным исследования Йельского университета, объявили более 400 иностранных компаний. Речь идет в том числе об Adidas, Inditex (Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti), Victoria’s Secret, Uniqlo и других.