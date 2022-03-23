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Бизнес

«Известия» узнали о повышении цен на старые коллекции и товары

Ведомости

Российские компании с начала марта подняли цены на отечественные и импортные товары, в том числе из старых коллекций, на фоне приостановки работы в стране иностранных магазинов, сообщили «Известия». Цены выросли на одежду, технику, товары для гигиены и косметику.

В Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic, sela) в марте цены выросли на 80% даже на те вещи, которые в феврале продавались со скидкой. Сотрудники магазинов группы рассказали, что цены выросли на большую часть ассортимента, в том числе на старую коллекцию. В компании не ответили на запрос издания. 

В сети магазинов обуви «Рандеву» цены выросли вдвое, в среднем на 3000-8000 руб. за полторы недели. По словам сотрудника магазина, цены повышали в два этапа, «и это еще не предел». Стоимость повысилась из-за прекращения поставок обуви из Европы, которая составляет 90% ассортимента магазинов, отметил он. Издание направило запрос в «Рандеву».

Основательница бренда Akhmadullina Dreams Алена Ахмадуллина рассказала изданию, что одежда бренда подорожала примерно на 20%, больше всего выросли цены на модели со сложным дизайном или конструкцией. В 12 Storeez повысили стоимость товаров на 30% из-за курса валют. 

Магазины парфюмерии и косметики «Летуаль» и «Рив Гош» также значительно подняли цены на товары. По словам сотрудников магазинов, больше всего подорожал премиальный сегмент. В компаниях не ответили на запросы издания. 

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) изданию сообщили, что цены резко выросли из-за ажиотажного спроса на товары. Снижению цен будет способствовать насыщение рынка дополнительным предложением товара, один из эффективных инструментов для этого — параллельный импорт, отметили в ведомстве. ФАС внесла в правительство проект соответствующего постановления. 

С начала военной операции на Украине 24 февраля о приостановке или прекращении деятельности в России, по данным исследования Йельского университета, объявили более 400 иностранных компаний. Речь идет в том числе об Adidas, Inditex (Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti), Victoria’s Secret, Uniqlo и других.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных