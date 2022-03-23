«Известия» узнали о повышении цен на старые коллекции и товары

В Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic, sela) в марте цены выросли на 80% даже на те вещи, которые в феврале продавались со скидкой. Сотрудники магазинов группы рассказали, что цены выросли на большую часть ассортимента, в том числе на старую коллекцию. В компании не ответили на запрос издания.