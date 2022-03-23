На терминале КТК после аварии полностью остановлена погрузка нефти

Накануне компания сообщила, что у нее в распоряжении есть аварийный комплект для замены необходимых шлангов, однако контрактование поставки запчастей «в текущей конъюнктуре рынка может вызвать значительные затруднения». Горбань сказал, что многие поставщики уже отказываются поставлять комплектующие. Компания прорабатывает вопрос замещения иностранного оборудования, но конкретных результатов пока нет, добавил он. Руководство консорциума предупредило о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу.