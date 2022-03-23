На терминале КТК после аварии полностью остановлена погрузка нефти
На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском полностью остановлена погрузка нефти, рассказал журналистам гендиректор компании Николай Горбань.
По его словам, прием в трубопровод пока продолжается, однако резервуаров хватит лишь до конца четверга. В результате отгрузки нефти на терминале в марте и апреле могут сократиться в пять раз.
«Погрузка на морском терминале остановлена полностью. Приём по трубопроводу происходит, но ёмкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера — завтрашнего дня, сокращение в перспективе составит практически в пять раз», — заявил Горбань (цитата по «РИА Новости»).
На этой неделе КТК приостановил работу двух из трех выносных причальных устройств ВПУ-2 и ВПУ-3 на морском терминале из-за шторма. По результатам водолазного обследования были выявлены повреждения двух шлангов внутреннего рукава ВПУ-2, также было обнаружено смещение одного из плавучих шлангов ВПУ-3.
Обследование ВПУ-1 пока не проводилось, потому что водолазные бригады не могут выйти в море из-за неблагоприятных погодных условий, заявил глава КТК.
Накануне компания сообщила, что у нее в распоряжении есть аварийный комплект для замены необходимых шлангов, однако контрактование поставки запчастей «в текущей конъюнктуре рынка может вызвать значительные затруднения». Горбань сказал, что многие поставщики уже отказываются поставлять комплектующие. Компания прорабатывает вопрос замещения иностранного оборудования, но конкретных результатов пока нет, добавил он. Руководство консорциума предупредило о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу.
Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Среди акционеров КТК — «Транснефть» (24%), казахский «Казмунайгаз» (19%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%), LUKARCO B.V. (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company и Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (обе – по 7,5%) и «КТК Компани» (7%). BG Overseas Holdings Limited и Eni International N.A. N.V. S.ar.l. принадлежит по 2% акционерного капитала, Oryx Caspian Pipeline LLC и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — по 1,75%.