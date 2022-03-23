В Москве стартуют программы льготного кредитования и грантов для МСП
В Москве запускаются программы льготного кредитования и грантов для малого и среднего бизнеса, заявил мэр города Сергей Собянин на встрече с представителями столичного бизнеса.
Организации из любых отраслей экономики смогут получить льготные кредиты до 50 млн руб. по ставке 15% годовых на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев.
Для проектов в сфере науки, промышленности и IT запущена программа льготного кредитования на инвестиционные цели. Сумма кредита составит не более 300 млн руб., а ставка для конечного заемщика — 7%.
Программа льготного факторинга предназначена для производителей и дистрибуторов, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Кредиты по ней будут выдавать по ставке до 16%, срок субсидирования — 12 месяцев.
Компании, работающие в любой отрасли экономики, также смогут получить гранты на реализацию проектов по созданию импортозамещающих производств. Ключевое условие — создание производства товаров и услуг, необходимых жителям Москвы, в области здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, безопасности, строительства и др. Максимальный размер гранта составит 100 млн руб., при этом 25% суммы можно будет получить в виде аванса.
Также предусмотрены гранты размером до 2 млн руб. на проведение пилотных тестирований инновационной продукции на одной из 60 площадок городской инфраструктуры, среди которых — организации здравоохранения, социального обслуживания, образования, транспорта и ЖКХ.