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В Москве стартуют программы льготного кредитования и грантов для МСП

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В Москве запускаются программы льготного кредитования и грантов для малого и среднего бизнеса, заявил мэр города Сергей Собянин на встрече с представителями столичного бизнеса.

Организации из любых отраслей экономики смогут получить льготные кредиты до 50 млн руб. по ставке 15% годовых на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев.

Для проектов в сфере науки, промышленности и IT запущена программа льготного кредитования на инвестиционные цели. Сумма кредита составит не более 300 млн руб., а ставка для конечного заемщика — 7%.

Программа льготного факторинга предназначена для производителей и дистрибуторов, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Кредиты по ней будут выдавать по ставке до 16%, срок субсидирования — 12 месяцев.

Компании, работающие в любой отрасли экономики, также смогут получить гранты на реализацию проектов по созданию импортозамещающих производств. Ключевое условие — создание производства товаров и услуг, необходимых жителям Москвы, в области здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, безопасности, строительства и др. Максимальный размер гранта составит 100 млн руб., при этом 25% суммы можно будет получить в виде аванса.

Также предусмотрены гранты размером до 2 млн руб. на проведение пилотных тестирований инновационной продукции на одной из 60 площадок городской инфраструктуры, среди которых — организации здравоохранения, социального обслуживания, образования, транспорта и ЖКХ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных