В Москве стартуют программы льготного кредитования и грантов для МСП

Компании, работающие в любой отрасли экономики, также смогут получить гранты на реализацию проектов по созданию импортозамещающих производств. Ключевое условие — создание производства товаров и услуг, необходимых жителям Москвы, в области здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, безопасности, строительства и др. Максимальный размер гранта составит 100 млн руб., при этом 25% суммы можно будет получить в виде аванса.