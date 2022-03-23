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Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еды»

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Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еды» из-за утечки данных пользователей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Ранее организация подтвердила факт утечки личных данных клиентов сервиса. Протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ и предполагает наказание в виде штрафа в размере от 60 000 руб. до 100 000 руб. Точную сумму штрафа определит суд», — говорится в сообщении.

О том, что у «Яндекс.Еды» произошла утечка данных пользователей, компания сообщала 1 марта. Там подчеркивали, что утечка данных произошла из-за «недобросовестных действий одного из сотрудников». При этом утечка данных не затронула банковские, платежные и регистрационные данные пользователей.

Представители сервиса также сообщали, что компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном доступе к данным клиентов.

23 марта в интернете появился сайт с базой данной клиентов «Яндекс.Еды», в котором можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов. Роскомнадзор сообщал, что на основании решения суда данный сайт был заблокирован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных