Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еды»
«Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Ранее организация подтвердила факт утечки личных данных клиентов сервиса. Протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ и предполагает наказание в виде штрафа в размере от 60 000 руб. до 100 000 руб. Точную сумму штрафа определит суд», — говорится в сообщении.
О том, что у «Яндекс.Еды» произошла утечка данных пользователей, компания сообщала 1 марта. Там подчеркивали, что утечка данных произошла из-за «недобросовестных действий одного из сотрудников». При этом утечка данных не затронула банковские, платежные и регистрационные данные пользователей.
Представители сервиса также сообщали, что компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном доступе к данным клиентов.
23 марта в интернете появился сайт с базой данной клиентов «Яндекс.Еды», в котором можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов. Роскомнадзор сообщал, что на основании решения суда данный сайт был заблокирован.