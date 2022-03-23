Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еды»

О том, что у «Яндекс.Еды» произошла утечка данных пользователей, компания сообщала 1 марта. Там подчеркивали, что утечка данных произошла из-за «недобросовестных действий одного из сотрудников». При этом утечка данных не затронула банковские, платежные и регистрационные данные пользователей.